Sin salarios, empleados de Maxia extremarán medidas de fuerza

Les deben los sueldos de noviembre, diciembre, el aguinaldo y la segunda cuota de un acuerdo del conflicto anterior. Los trabajadores de la empresa de colectivos urbanos amenaza con cortar la ruta. Dudas de los empresarios sobre la continuidad del servicio en Caleta Olivia.

Se reavivó con más fuerza el conflicto en Maxia SRL de Caleta Olivia, por la falta de pago de sueldos de noviembre, diciembre y el aguinaldo.

Los trabajadores de la empresa del transporte urbano de pasajeros decidieron reiniciar la medida de fuerza, a partir de este domingo, y por tiempo indeterminado.

Según lo que comentó Oscar Contreras, delegado de UTA en esta ciudad, la medida ya había sido anticipada ante los dueños de la empresa. De hecho, según dijo, fue efectuada esta huelga tras conversaciones previas con el gerente de la firma, Mario García. “El gerente nos dijo que, si luego del día 5 no había plata, a la empresa la iba a parar él mismo, para no seguir generando gastos. Él se encuentra de viaje, pero como ya estaba hablado, nosotros decidimos parar directamente”, explicó en el programa «La Opinión en Radio».

Los empleados de la firma transportista se reunirán hoy en la sede gremial para debatir cómo continuarán con la medida. “Más de la mitad de los trabajadores quieren ir a un corte de ruta. Pero eso se resolverá este lunes, en la reunión”, anticipó el gremialista.

“Nos deben un cincuenta por ciento de noviembre, el sueldo de diciembre completo, y el aguinaldo también”, remarcó. Del acuerdo logrado en el Ministerio de Trabajo, del pago de las deudas anteriores, se cumplió con el pago de la primera cuota de tres mil pesos; la segunda vence el día 20. “Pero bueno… pusimos mucho de nuestra parte. No podemos seguir trabajando gratis tanto tiempo”, manifestó Contreras.

Balance al rojo

La empresa está en una situación delicada, financieramente hablando. Depende en más de un 90 por ciento de los subsidios al transporte que se acordó con el municipio en la gestión anterior. Desde septiembre que Maxia no percibe ese dinero. Por ello, no sólo ha crecido la deuda salarial, sino la de los costos operativos, como los de los combustibles.

Contreras comentó que, la semana pasada, habló con el intendente Fernando Cotillo y que él le había informado “que posiblemente este lunes llegue plata; pero no hay certezas”.

“También hablé con el dueño de la empresa, Marcelo Spanos. Me dijo que en estas condiciones es muy difícil que continúe la empresa. Se sentó a hablar con el intendente Cotillo en Río Gallegos. Pero, al no tener un panorama claro, me dijo que la empresa se podría ir de Caleta”, expresó el referente de UTA.

Como preludio a este paro, la situación ya venía mal en los últimos días de la semana pasada, cuando mermó la recorrida de los colectivos. Sólo circulaba un colectivo por línea, lo que provocó que los usuarios debían de esperar entre una hora y una hora y media.

