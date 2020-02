A las 8:00 de este viernes cesó el conflicto entre petroleros, camioneros, UOCRA y la operadora china, ante el dictado de la conciliación obligatoria en manos de la autoridad laboral nacional y provincial. El ministro de Trabajo, Teodoro Camino, ratificó que el martes será la primera audiencia.

Eugenio Quiroga convocará una sesión de Diputados el miércoles próximo. FOTO: ARCHIVO

El Ministerio de Trabajo de la Nación, en articulación con la Cartera Laboral Provincial, dictó este viernes la conciliación obligatoria en el conflicto de Sinopec Argentina suscitado en “El Huemul”.

Los despidos vuelven a foja cero y el martes próximo será la primera audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ante la baja de contratos, alrededor de unos 200 trabajadores agremiados en Petroleros Privados, Jerárquicos, Camioneros y UOCRA, vieron en riesgo su fuente de trabajo.

Provincia

Eugenio Quiroga, vicegobernador de Santa Cruz, señaló en una entrevista cedida a “No Tan Temprano” por LU12 AM680 que el escenario de negociación posee sus dificultades intrínsecas, el precio del crudo y la emergencia sanitaria que azota China desatada por el coronavirus. Sucede que las decisiones se definen en casa matriz, y Sinopec posee su sede central en el país asiático, hoy paralizado.

Además, el caletense recordó que estas concertaciones ya se habían realizado tiempo atrás, “el año pasado hubo mesas por despidos y conflictos de estas características. El planteo ya se hizo”.

Relató que la operadora, al igual que empresas que operan en el plano internacional, definen sus estrategias a nivel global y “es difícil plantear lo que sucede en la región, el País y en Santa Cruz. La estructura de costos deben sostenerla con fondos propios, no van a solicitar más presupuesto”, aseguraron los empresarios en el encuentro de Casa de Santa Cruz. Provincia sabe que no es su potestad entrometerse en las finanzas, pero no deja de lado que los recursos, por mandato constitucional, son de Santa Cruz. “Las concesiones fueron otorgadas para que extraigan petróleo, para que la mano de obra local trabaje y las pymes presten servicio, que Provincia cobre sus regalías y ellos ganen plata”. “Esta cadena de valor debe ponerse a rodar, al revés no sirve. La gobernadora Alicia Kirchner nos dio la instrucción de que se solucione este tema, pero con la gente trabajando”, postuló Quiroga.

Proyecto de Ley

Uno de los desafíos centrales de Argentina es volver a los niveles productivos que marquen un crecimiento de la economía, por ello es que el subsecretario de Hidrocarburos, Juan Carabajal, anunció en la mesa de trabajo del pasado jueves que se va a plantear mediante una ley una serie de incentivos fiscales en la actividad hidrocarburífera.

Así es que poniendo el enfoque en lo que sucede no solamente en Santa Cruz, sino en Argentina, Quiroga lanzó: “Hay dos maneras de hacer las cosas para salir de este cuello de botella, discutir inversiones y las condiciones que requieren para hacerlas. No vamos a debatir cómo las empresas se van a achicar y despedir gente”. Por ello, Provincia se repliega a la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández, “sirve para toda la industria (convencional y no convencional) que está en vilo”, desglosó.

De esta misma manera, el secretario general de la CGT Zona Norte, Julio Gutiérrez, había indicado a LOA que el pensamiento de Nación hoy es salir de la caída de la industria con “inversión y más trabajo para los argentinos”.

Diputados

En su rol de presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, el vicegobernador de Santa Cruz adelantó que planifica convocar una sesión en Zona Norte, es decir en la misma región que Sinopec tiene sus activos.

Al ser indagado cuál es exactamente el pedido del Gobierno Provincial, sostuvo: “Sostienen que superaron las inversiones comprometidas, se trata de un monto de alrededor de USD 2.000.000.000”; “Pero el commodity debe ser explotado y fortalecer la industria, no podemos quedarnos así como estamos”, despuntó.

Por ello es que el Parlamento Provincial analizará los niveles de inversión, el contrato entre el Estado Provincial y los cumplimientos de la operadora.