“Sobre nosotras hay un examen permanente”

La ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Silvina Córdoba, habló con La Opinión Austral sobre las expectativas para el desarrollo en función del cambio de gobierno nacional, la apertura de la zona franca, su carrera en el ámbito público tras recibirse de politóloga y los libros de una funcionaria de la ‘generación x’.

LOA. – Recientemente se aprobó la Ley de Emergencia Social, ¿hay algún aspecto que impacte en el Ministerio de la Producción?

S. C. – Creo que, en términos de movilidad social, en muchos porque para pensar en producir, tiene que haber una rueda girando que es la del consumo. Pero específicamente creo que los planes de regularización de deudas para las pymes son necesarios, así como también la autorización que se le da al Ejecutivo para suspender los aumentos tarifarios.

LOA. – ¿Qué impacto tuvieron las medidas económicas que Macri sacó por DNU?

S. C. – Claramente, las medidas que tomó el gobierno nacional para el sector fueron insuficientes. Veo que en hubo un grado de retraimiento de la actividad, se cayó el consumo en todo el país y en Santa Cruz también, no es la excepción, pese a que hubo aumento de sueldo y seguimos con la Ley de Emergencia Comercial. Lo cierto es que las distintas políticas nacionales no han sido beneficiosas.

Es que la economía provincial se mueve por un sinfín de factores, uno es el turismo y vimos que fue perjudicado con los vuelos, localidades tan importantes como Calafate tuvieron menos conectividad y menos uso de su capacidad hotelera. Esto es algo que lo hemos planeado infinidad de veces, pero no hay ni hubo interés del Gobierno Nacional en la provincia de Santa Cruz.

Y después todo lo que son las políticas de Precios Cuidados, Precios Esenciales, todo se hizo muy improvisado, como una exigencia a veces de difícil cumplimiento. Con los supermercados hemos tenido una fuerte presencia, con las distintas inspecciones, los apercibimientos, las multas y la verdad que con las exigencias que les hemos puesto, nos han respondido.

LOA. – ¿Cómo está funcionando ahora la reactivación de la intervención del Estado en los precios? Canasta navideña, por ejemplo.

S. C. – Nosotros acordamos una canasta navideña con los supermercados y pudimos articular con ellos para que hubiese stock y precios fijos disponibles durante todo el fin de año. Está funcionando muy bien y hubo buena predisposición. Para nosotros es una política de Estado. Lo hacíamos con los artículos escolares también. Posteriormente el gobierno de Alberto Fernández lanzó su canasta de 200 pesos y es sumamente positivo porque es volver a la idea de proteger a los consumidores y hacer accesibles los artículos para todos y todas. Es el principio de la vuelta a algo de los que los consumidores se apropiaron, como fueron los programas de precios cuidados y es una buena noticia.

LOA. – ¿Hay un cálculo de cuántos negocios cerraron durante el gobierno de Macri?

S. C. – Acá han cerrado negocios, basta con caminar las calles para darse cuenta. No tenemos un número estadístico porque para eso hay que cruzar con bases de datos de las habilitaciones comerciales y las bajas de usuarios en AFIP o en ASIP, y a veces, cuando cierra un comercio, a esos trámites no los hacen porque hasta que no paguen su deuda, no les pueden dar de baja.

Lo que sí hubo fue retraimiento, cuando hicimos una encuesta antes de la emergencia comercial, el ochenta por ciento tenía deudas con AFIP, eso demuestra que nadie quiere tener deudas con ellos. En este tiempo muchos se han achicado y otros hacen un giro comercial, aún con deudas.

Con la provincia es con la que menos deuda tenían, en la lista venían primero los aportes patronales, segundo el municipio y por último la ASIP, porque los montos son menores en comparación con IVA y aportes.

LOA. – ¿Santa Cruz sigue siendo la única provincia con Emergencia Comercial?

S. C. – No. Hubo en Chubut y Tierra del Fuego. Cuando vino el sector privado a planteárnoslo, nos pusimos a ver leyes de otros lugares y la mayoría eran emergencias para el sector agropecuario y lo que necesitábamos, si bien la ley no lo vino a solucionar directamente, era que distintos organismos pudieran generar sus marcos legales para sostener la actividad. ASIP largó el plan Quita y después AFIP frenó embargos las dos veces que se adhirió, igual que el Municipio ahora, cuando se hizo la renovación de la ley hasta el 31 de diciembre.

LOA. – ¿Cómo es el diálogo con los inversores de Zona Franca?

S. C. – Con los permisionarios nos seguimos reuniendo por el tema de la apertura, porque hay una fecha tentativa, pero queremos trabajar bien con ellos en todos los detalles. Ustedes habrán visto que algunos ya comenzaron a ingresar mercadería a los locales. Creemos que falta cada vez menos y estamos entusiasmados. Acá hubo una fuerte gestión de la provincia, pero también no podemos negar que ahora hay una decisión política que antes no estaba.

LOA. – En el último tiempo hubo un boom de cervecerías artesanales, ¿es un buen negocio?

S. C. – La verdad que hay muchos productores de cerveza artesanal, nosotros con Sabores Santacruceños los hemos promocionado. Hay muchas cervecerías que las venden y con el tema de los créditos, tenemos muchos pedidos de quienes quieren elaborar cervezas artesanales, pero a los que son de localidades del interior, donde no hay, sí les facilitamos, pero donde hay mucha competencia creemos que no es productivo.

Ahí lo que va a terminar primando es la calidad, aquel que tenga una buena cerveza artesanal va a subsistir y aquel que no, no. Por ahora es todo artesanal, estuvimos visitando un par y hay como categorías, están las que elaboran, que invirtieron y compran cada vez más maquinaria, que sí generan trabajo, y hay muchos que fabrican en su casa y hay que ver si dan el salto. De eso tiene que ver la calidad del producto y la estrategia de comercializaron. Hay las que tienen pocos empleados y hay que ayudarlas a posicionar la marca.

Una deuda pendiente y en lo que estamos trabajando es en una marca santacruceña, que diga que ese es un producto santacruceño, eso los posiciona, pero siempre con determinados requisitos para que sea serio.

LOA. – ¿Hubo algún otro sector que hubiese surgido en esta crisis?

S. C. – Generalmente en las épocas de crisis lo que más surgen son emprendedores, porque tratan de generar algún ingreso extra a través de cuestiones gastronómicas. Volviendo a la cerveza, se vio favorecida por el contexto, hubo ferias que la incentivaron. Si no hubiese habido este tipo de eventos, no se hubiese generado, pero viendo que hay un evento cultural, gastronómico, con festivales, eso hace que la gente se interese más.

Creo que en Santa Cruz hemos generado un montón de bases, pero todavía tenemos mucho por hacer. Creo que lo que debemos fortalecer es un empresariado santacruceño que tenga peso, sobre todo lo vinculado a las principales actividades extractivas de la provincia.

Pero no hemos sido ayudados porque en esta crisis que le pegó al sector petrolero, las empresas que se estaban posicionando se vieron bastante perjudicadas. Pero sí, creo que ahí está el potencial, en las actividades de servicio que necesitan no sólo dar empleo, sino poder tener conocimiento, un recurso humano especializado y ahí es donde tenemos que generar una buena sinergia con las universidades.

Cuando el contexto permitió hacerlo, cuando todo funcionaba, iba bien y crecía, después, cuando hay situaciones de crisis, la competitividad se ve muy fuerte y me parece que nos falta agregarle valor con recurso humano capacitado en la faceta productiva del empresario provincial.

LOA. – ¿Creés que en las localidades donde hay actividad extractiva hay mayor desigualdad?

S. C. – Tienen una dinámica especial, no sé. Si la actividad económica funciona, no sé si son desiguales socialmente. El centro de Caleta Olivia es más grande, quiere decir que se genera un circuito más grande en la actividad comercial.

LOA. – ¿Cómo es ser la primera ministra de la Producción que tiene Santa Cruz?

S. C. – Es un gran orgullo, pero sobre todo una enorme responsabilidad. Sobre nosotras hay un examen permanente, tenemos que demostrar más porque detrás del escrutinio se esconde la idea de que las mujeres servimos para determinados ámbitos y que en otros tal vez no vamos a poder. O que hay ámbitos que son ‘de hombres’.

Por eso siempre digo que Alicia Kirchner es transgresora. Ella decide que una mujer sea su ministra de la Producción, como decidió que muchas otras compañeras estén hoy en lugares clave de la gestión.

En el equipo tenemos muchas expectativas porque, además, producción y desarrollo necesitaban de una mirada federal del gobierno nacional. Ahora la tenemos, así que vamos a seguir articulando con los actores políticos y económicos de Santa Cruz, que no es más que llevar el ‘Acuerdo Santacruceño’ a todas partes.

Vamos a seguir con el desarrollo de los proveedores, de las pymes, las principales actividades económicas de Santa Cruz y esta vez creemos que contamos con las obras en marcha para, definitivamente, iniciar el proceso de industrialización, por eso algo en lo que vamos a trabajar fuertemente es en fortalecer los parques industriales del interior.

LOA. – ¿Hubo algo que te pidiera especialmente la gobernadora cuando te ofreció ser ministra de la Producción?

S. C. – Todo el tiempo el tema de defender los intereses del comerciante o del empresario santacruceño y articular la incorporación del conocimiento con las universidades, generar capacitaciones. Ella está muy enfocada en lo educativo, en desarrollar el recurso humano santacruceño en función de las actividades que nosotros tenemos, en la reunión con la mesa petrolera también lo planteó.

Hay que ver cuál es la perspectiva de los jóvenes, o qué pretenden cuando terminan el secundario. Las generaciones han ido cambiando y los intereses de esas generaciones igual, para nuestra generación era un mandato ir a la universidad. No sé si lo es hoy o es más fácil buscar alguna forma de recurso económico.

De mi curso, creo que la mayoría hemos vuelto. Todos los que nos fuimos a estudiar y nos recibimos, la mayoría estamos acá. O sea que eso es indicio de que acá hay oportunidades. El tema es saber si los jóvenes tienen en su cabeza que hay que seguir estudiando.

LOA. – ¿Hay algún proyecto que creés que va a ser más factible con el gobierno de ‘Todxs’?

S. C. – Zona Franca, porque hoy hablamos de la minorista, pero la mayorista e industrial tiene un potencial enorme. Hoy las zonas francas en el mundo son temáticas, con una especificidad propia para determinadas actividades económicas. Creo que ahí nosotros como gobierno y las pymes deberíamos articular para que las zonas francas tengan una especificidad respecto a las actividades que nosotros tenemos.

LOA. – ¿Por qué la de Caleta Olivia quedó relegada?

S. C. – Falta la habilitación definitiva. AFIP hizo en función de Río Gallegos, viendo las dificultades que tenía, quedó la de Caleta pendiente. Nosotros sabemos que después del diez de diciembre hay que echar manos al asunto y generar las condiciones para que eso avance.

LOA. – ¿Cuál es tu profesión?

S. C. – Yo estudié Licenciatura en Ciencias Políticas y Licenciatura en Relaciones Internacionales. Soy politóloga y después hice las materias que me faltaban.

Hice toda la escalerita. Cuando me recibí, terminé en diciembre de 2001 y en marzo empecé a trabajar acá con un contrato en la Subsecretaría de Planeamiento. A los dos años tuve la Dirección de Organización Estratégica, que ahí trabajábamos con todos los municipios en un plan estratégico, y conocí toda la provincia.

Al año de estar ahí me nombraron directora provincial de Estadísticas y Censos, en el momento más agudo con el INDEC, que hubo cambio de autoridades y al año, mayo de 2007, cuando Peralta asume, a mí me nombran subsecretaria de Planeamiento cuatro años. Ahí hicimos las numeraciones de las calles del San Benito, el ordenamiento de Catastro Provincial, se fortalece el sistema de información territorial con imágenes satelitales, se hace el censo nacional de población.

En diciembre de 2011, cuando La Cámpora se retira del gobierno, yo también, y quedo a cargo de Migraciones los cuatro años de Cristina, que fue la época que Gendarmería se retira de esas tareas y se hicieron cargo los civiles de todo el ingreso y egreso de frontera.

Cuando ganó Macri yo dije ‘para el gobierno nacional no trabajo más’, y ahí me convocó Leonardo Alvarez a la Subsecretaría de Comercio.

LOA. – Por tu paso por Migraciones, ¿sabés cuál es la corriente migratoria más fuerte en Santa Cruz?

S. C. – Las últimas estadísticas decían que las paraguayas. En términos generales, la migración más fuerte en Argentina fue esa y acá la chilena, que siempre fue predominante, cambió y se transformó en la paraguaya y boliviana. La dominicana no, cuando entré a Migraciones era todo en tema para ver si estaban casadas, tenían problemáticas especiales, de muchas me hice amiga. Después se hizo un plan de regularización para ellas, para que pudieran tener trabajo formal, porque si no, no las contrataban, porque las multas son altísimas.

LOA. – ¿De dónde viene tu interés por la política?

S. C. – Mi papá es peronista, además fue referente de los gastronómicos muchos años y le gusta la política, siempre en mi casa se habló del tema. Mi mamá trabajó siempre en la Caja de Servicios Sociales, así que el Estado tenía su presencia. Y después, en el colegio, en la época mía, se empezaron a reactivar los centros de estudiantes.

Además, me fui de intercambio y ahí me prendió la chispa definitivamente y cuando volví dije que iba a estudiar relaciones internacionales, pensando en el servicio exterior de la nación en su momento, pero después no.

LOA. – ¿Fantaseás con un cargo electivo?

S. C. – Estuve en lista de concejales y de suplente de diputado por pueblo, pero cabeza de lista no, tampoco hay muchas mujeres cabeza de lista y creo que como aspiración a futuro sí. Creo que quien está en política quiere, más tarde o más temprano, ser reafirmado por el voto popular.

Igual el trabajo diario de la administración pública provincial a mí me gusta, trabajé en la Nación, pero el interior de Santa Cruz me encanta, cada una de sus localidades tiene sus particularidades, hay todo por hacer en el interior y me gusta mucho. En el interior hay mucha avidez, tienen proyectos, hay que generar que los distintos intereses se pongan de acuerdo y trabajar.

LOA. – ¿Alguna vez te hicieron sentir que, como sos madre, tal vez no ibas a poder en política?

S. C. – Sí. Tengo una hija de quince, uno de ocho y una que cumplió cinco hace poco, así que todo es todo un desafío combinar la política con eso. Pero todo el tiempo se siente eso, porque además las mujeres desarrollamos una capacidad de culpa, eso es algo que en los últimos años se ha ido modificando en mí, pero además pienso en el ejemplo para mi hija. Ella me factura que muchas veces no estoy, pero sé que en algún momento, cuando le toque a ella, no va a sentir culpa de que tiene que quedarse en la casa, sino que va a poder hacer lo que quiera.

No hay obligaciones que sean específicas de las mujeres, no es fácil a veces, pero se compatibiliza, mis hijos han estado metidos en la básica, han ido a actos y a veces los tengo en el ministerio esperándome.

LOA. – ¿Qué haces un día que no trabajás?

S. C. – Trato de ir al gimnasio, ya hace varias semanas salgo a caminar o correr y empecé yoga hace dos meses, me encantó, nunca en mi vida había hecho, decía que era un embole, pero fue una sorpresa, llega un momento que necesitás cambiar el chip.

LOA. – ¿Sos fan de algo?

S. C. – Fan de leer, me encanta leer. Ahora estoy con ‘La Quinta Mujer’ (Henning Mankell), es la primera vez que leo un policial negro. Y después, hace un tiempo que vengo con novelas, ‘Mujeres que compran flores’ (Vanessa Montsfort) y ahora me espera ‘Lo mucho que te amé’ (Sacheri). Ahora que lo pienso, todos tienen que ver con mujeres. Creo que porque no es fácil la vida de la mujer, pero estamos en una generación en transición, yo no soy millenial, soy generación x, vengo de un hogar formado con el rol de la mujer y el del hombre, el casete puesto y ahora hay un cambio al cual te tenés que adaptar, también para abrirte camino. Siempre tuve jefes varones, nunca trabajé con una jefa mujer y siempre he tenido abajo mío mis personas de confianza, en los distintos trabajos, que siempre fueron mujeres. No sé si dice algo, es un dato para mí.