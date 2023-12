A los 89 años murió el artista italiano Giovanni Anselmo

Giovanni Anselmo, artista destacado del movimiento Arte Povera de los años 60 y galardonado entre otras distinciones con el León de Oro en la Bienal de Venecia de 1990, falleció a los 89 años, según confirmaron desde Marian Goodman Gallery, su representante en Nueva York.

Nacido en 1934 en Borgofranco d'Ivrea (Turín), comenzó su carrera como pintor antes de convertirse en uno de los protagonistas de los grandes museos del mundo junto con los demás artistas de su generación Mario Merz, Giuseppe Penone, Gilberto Zorio y Miguel Ángel Pistoletto.

La obra del artista se incluyó en la primera y más influyente exposición Arte Povera celebrada en 1967 en la Galería La Bertesca de Génova, que fue curada por el fallecido crítico Germano Celant. Esta exposición también reunió a otros artistas clave del movimiento como Alighiero Boetti y Jannis Kounellis.

Para el artista fue también decisivo el encuentro con Gian Enzo Sperone, el galerista que, en el extraordinario clima artístico y cultural de Turín entre los años 1960 y 1970, le habilitó en 1968 su primera exhibición individual. Sus obras también aparecieron en la exposición histórica de Berna en 1969, "Live In Your Head: When Attitudes Become Form" y en la Documenta de Kassel en 1972.

"Un protagonista clave del movimiento Arte Povera y artista de la Galería durante 39 años, Anselmo persiguió y exploró su práctica en relación con la naturaleza, lo finito y lo indefinido, lo visible y lo invisible", señala Marian Goodman Gallery en un comunicado.

En 1990 recibió el León de Oro de la Bienal de Venecia en honor a su obra que, entre poesía y ciencia, reflexiona sobre las grandes cuestiones de la vida.

Se recuerdan especialmente sus obras de granito de los años 80, Grigi, que se iluminan hacia ultramar y Verso ultramar , al igual que sus Torsioni . En la primavera de 2024 el museo Guggenheim de Bilbao le dedicará una exposición antológica en la que Anselmo trabajó hasta el final.

Una de sus instalaciones lumínicas ha pasado a formar parte de la serie Luci d'Artista . Se llama Orizzonti y se enciende a finales de octubre en la Piazza Carlo Alberto de Turín

El año que viene está prevista la inauguración de una importante muestra de las obras el artista en el Guggenheim Bilbao de España que endrá lugar del 9 de febrero al 19 de mayo. (Télam)