A través del programa "Vacaciones sin trabajo infantil", 960 chicos viajarán a Chapadmalal

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y la cartera de Turismo y Deportes de la Nación firmaron un convenio que permitirá que 960 niños, niñas y adolescentes de áreas críticas de trabajo infantil accedan a actividades de esparcimiento y al turismo social a través del programa “Vacaciones sin trabajo infantil”.

El acuerdo pone a disposición del programa el complejo hotelero de Chapadmalal, sin costos, mientras que la provincia de Buenos Aires solventa los demás gastos necesarios para el desarrollo de las actividades.

Así, durante una semana niños y adolescentes podrán jugar, descansar y divertirse accediendo al derecho del uso del tiempo libre y al turismo social.

De la firma participaron el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, su par de Turismo y Deporte de Nación, Matías Lammens, y acompañó el secretario Ejecutivo de las Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti), Nicolás Viñes.

Correa, quien además preside la Copreti, opinó que este programa “busca que chicas y chicos de los nodos donde la Copreti implementa estrategias integrales para prevenir y erradicar el trabajo infantil, accedan a espacios de juego, esparcimiento y, en algunos casos, la oportunidad conocer el mar”.

“Este convenio es fundamental y no podríamos desarrollar todas estas acciones si no tuviéramos la posibilidad de acceder a Chapadmalal, por eso es tan importante”, afirmó por su parte Viñes.

Destacó la “articulación entre los estados provincial y nacional" y el subrayó que el "compromiso en común es el que permite ampliar derechos de estas niñas y niños, porque sin estas acciones este programa no podría ser llevado adelante”.

En esta ocasión, el programa “Vacaciones sin trabajo infantil” tiene previsto llevar a Chapadmalal en los meses de verano a un total de 960 niños y adolescentes, provenientes de distintos puntos del territorio bonaerense.

“Vacaciones sin trabajo infantil” viene creciendo año tras año, y la muestra es que en el verano 2022 llevó a Chapadmalal a 360 chicos, este año viajaron 720 y en el verano lo estarán haciendo un total de 960.

A lo largo del año, la Copreti desarrolla en el territorio de la provincia diferentes estrategias y programas para la erradicación del trabajo infantil, tales como el Programa Buena Cosecha, implementación de UDIS, Proyectos Locales jornadas de acceso a derechos entre otros. Las acciones están enfocadas en aquellas zonas identificadas como críticas para prevenir y erradicar el trabajo infantil. En esta ocasión, contingentes de Moreno, Patagones, Villarino, La Plata, Lanús, Rivadavia, General Pueyrredón, General Alvarado, Marcos Paz, Merlo, San Vicente, Brandsen, Florencio Varela, Ensenada, Almirante Brown y Esteben Echeverría viajarán a Chapadmalal.

(Télam)