La Selección Argentina se consagró campeona del mundo por tercera vez en su historia de la mano de Lionel Messi y toda la “Scaloneta” en un partido para el infarto. El 18 de diciembre del 2022 fue, sin lugar a dudas, un día histórico para todos los argentinos que vivieron a flor de piel cada uno de los partidos y un final épico ante la selección francesa.

Aún se pueden ver registros de aquel día, en fotos y videos, cada uno se encargó de recordar el primer aniversario de aquel día en que la historia del fútbol cambió para nuestro país. En Río Gallegos, el centro de la ciudad, pero también en distintos puntos de los barrios, las familias celebraron la tercera estrella y la consagración más importante de la Selección de Lionel Messi.

Entre ellos, estaban presentes César y Fabiana, una pareja que disfrutaba de la alegría junto a sus hijos. Se trató de un momento oportuno para sumarle aún más emoción al día histórico: César se arrodilló y le propuso casamiento a Fabiana, que emocionada no dudó en decir que sí.

La romántica escena tuvo lugar a metros del edificio de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680. Sobre la vereda de la calle Zapiola, a metros de la avenida San Martín, el hombre le declaró su amor eterno a su pareja y toda la secuencia quedó registrada por la cámara del reportero gráfico José “Pato” Silva.

Vestido con la albiceleste y con la euforia mundialista en la piel, César le pidió matrimonio a Fabiana y el público estalló de alegría al escuchar el “Sí, acepto”.

Así fue la propuesta hace un año. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Un año después de aquel emotivo momento, la pareja finalmente dio el sí. Fue su hija, Candela, quien contó a La Opinión Austral que sus padres se casarían este lunes al mediodía en el Registro Civil de la ciudad. Allí fue el móvil de La Opinión Austral, una vez más, testigos del amor de César y Fabiana, que estuvieron acompañados de sus hijos y familiares.

A la salida, los esperaban para el clásico ritual y tirarles arroz a los flamantes novios. Emocionado y vestido con la camiseta de Argentina, César señaló: “Llevamos juntos 23 años, en agosto o septiembre del año pasado, se me ocurrió la idea de decirle que si Argentina salía campeón nos íbamos a casar, era algo que ya habíamos planeado, pero no teníamos fecha exacta, hoy se cumple un año y ya me parecía que era el momento”.

Agregó que, sin embargo, “siempre le dije que me iba a casar con ella, si ella me aguantaba, me quería casar a los 40 años, pero se anticipo, Messi nos regaló esto y hoy somos todos Montiel”, recordó sobre la icónica frase de la “Scaloneta”.

César contó que llevan 23 años juntos y que éste “era el momento oportuno”. FOTO: FRANCO VELLIO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Fabiana, por su parte, dijo estar “muy feliz, pero no puedo hablar de la emoción”. La pareja tiene cuatro hijos, de 22, 17, 5 y 3 años. “Es un orgullo, es algo que siempre quise vivir, mi mensaje es que después de la pandemia, hay que creer en la familia y en el amor y que todos juntos se puede”, cerró César visiblemente emocionado. ¡Vivan los novios!