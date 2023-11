A un año de su muerte, Vicente Zito Lema será homenajeado con música y lectura de sus textos

El poeta, escritor y dramaturgo Vicente Zito Lema será homenajeado el lunes próximo con la lectura de sus textos por artistas como Cristina Banegas, Norman Briski y Claudia Cárpena, en el teatro porteño Hasta Trilce, a un año de su muerte.

"Al horror, belleza" es el título del homenaje que se hará entre la fecha de su nacimiento -14 de noviembre de 1939- y la de su muerte -4 de diciembre de 2022-, informaron los organizadores.

De la convocatoria participarán además de Banegas, Briski y Cárpena, los actores y actrices Carlos Belloso, Nara Carreira, Liliana Daunes, Jorge García, Fabio Lacolla, Alejandro Mazza, Rafael Solana, Alejandro Spangaro, Miguel Wahren, Ana Yovino, May Re, Alicia Mazzieri, Daniela Augurio, Las Evas, El violinista del amor y Sergio Iriarte.

Periodista, psicólogo social, abogado defensor en causas de derechos humanos, militante político y fundador de la Universidad de la Madres de Plaza de Mayo, Zito Lema dejó una vasta obra literaria y de teatro, entre las cuales se cuentan Mater, Voces en el hospicio, Razón poética, Belleza en la Barricada, Eva Perón resucitada, Gurka!!, Locas por Gardel, La piel del otro, La pasión del piquetero y Sombras nada más.

En el terreno de la psicología, publicó dos títulos memorables: Conversaciones con Enrique Pichón-Riviere. Sobre el arte y la locura, y El alma no come vidrio. Los manifiestos de la locura.

De la actividad participará como coordinadora general Regine Bergmeijer, su compañera de vida durante los últimos 40 años, junto a Cristina Banegas y Nara Carreira.

La actividad se realizará a partir de las 20 en el teatro Hasta Trilce, ubicado en Maza 177 del barrio porteño de Almagro.

Las reservas se pueden hacer en: https://panel.alternativateatral.com/obra87013-homenaje-a-vicente-zito-lema. (Télam)