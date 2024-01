Abrió el concurso internacional del libro álbum Lecturita por un premio de 4.000 dólares

Ilustradores y escritores podrán participar hasta 15 de julio del Primer Concurso Internacional del Libro Álbum, organizado por el sello Lecturita, que además se encargará de la publicación de la obra y el primer premio será de 4.000 dólares.

Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos, no se admitirán obras que participen simultáneamente en otros concursos o cuyos derechos estén comprometidos con terceros y cada obra podrá ser presentada por un solo participante.

El proyecto presentado deberá ajustarse al concepto de libro álbum: un libro que establece un diálogo estrecho entre texto e imagen, de manera que ambos lenguajes se complementan y relacionan y otros formatos como libros desplegables, pop up, libros informativos, libros ilustrados o para colorear no serán tenidos en cuenta.

El Jurado estará compuesto por profesionales iberoamericanos de la literatura infantil y juvenil como Roger Ycaza (Ecuador), Jairo Buitrago (Colombia), Micaela Chirif (Perú), Yael Frankel (Argentina), Andrés López (México), Ana Sender (España), Dipacho (Colombia), Nicolás Schuff (Argentina), Lawrence Schimel (USA), Mercè Galli (España), Fran Pintadera (España) y Alejandra Acosta (Chile).

Ellos serán quienes decidan al ganador de un único premio que consistirá en el pago de 4.000 dólares en concepto de adelanto de regalías por la publicación del libro.

El envío de las obras se hará exclusivamente a través de un formulario de carga en la página de la editorial: www.lecturitaediciones.com

El concurso cuenta con el apoyo de la Asociación de Dibujantes Argentinos (ADA), la Asociación de Literatura infantil y Juvenil de la Argentina (Alija) y la empresa de artículos de escritura Filgo.

(Télam)