Activistas climáticas lanzaron sopa a un cuadro de Monet en el Museo de Bellas Artes de Lyon

Dos activistas climáticas, integrantes del grupo francés Riposte Alimentaire (Respuesta Alimentaria), irrumpieron hoy en el Museo de Bellas Artes de Lyon y lanzaron sopa sobre el cuadro "La Primavera" del pintor impresionista Claude Monet en una acción que justificaron diciendo que "esta primavera es la única que nos quedará si no reaccionamos".

Se trata del colectivo al que también pertenecían dos jóvenes que el 28 de enero lanzaron sopa contra "La Gioconda", la obra maestra de Leonardo da Vinci que se expone en el parisino Museo del Louvre.

En los dos casos, y en otros ocurridos anteriormente en otros museos de distintos países por grupos ambientales, las piezas estaban protegidas por cristales.

El colectivo Riposte Alimentaire busca una solución alternativa al reto climático y la seguridad alimentaria, al proponer que la alimentación esté incluida en el régimen de la seguridad social dentro de una transformación de la agricultura para hacerla más sostenible y que pague de forma justa a los profesionales del campo.

Las dos activistas de este grupo que a fines de enero habían arrojado sopa sobre "La Gioconda", en el Museo del Louvre, deberán concretar una "contribución ciudadana", según dictaminó la Justicia francesa, que en su fallo tuvo en cuenta que el lienzo no sufrió daños por estar revestido de un cristal.

Después de esa intervención se acercaron ante un delegado del fiscal "con vistas a una contribución ciudadanía", como una alternativa al procesamiento, y según el sistema francés, hacer una donación de este tipo es una alternativa al procesamiento. El monto lo determinan los fiscales hasta un máximo de 3.000 euros.

En esa oportunidad, las mujeres rociaron con sopa de calabaza a "La Gioconda", considerado el lienzo más famoso del mundo y el líquido habría sido escondido previamente en un termo de café, que pasó desapercibido frente a las autoridades.

En los últimos meses, diversos activistas realizaron acciones contra obras de varios museos de todo el mundo. En octubre de 2022, dos jóvenes con camisetas de "Just Stop Oil" rociaron sopa de tomate sobre los "Girasoles" de Van Gogh, también protegido por un cristal, la National Gallery de Londres. (Télam)