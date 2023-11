Activistas del cannabis reclamaron el cese de las detenciones y la capacitación de las fuerzas

Cultivadores de cannabis, usuarios, activistas y organizaciones reclamaron esta tarde en Bariloche "el cese de las detenciones a aquellas personas que cultivan o consumen" marihuana, la capacitación de las fuerzas de seguridad y la aceleración de ingresos de ONGs al Registro del Programa Cannabis del Ministerio de Salud (Reprocann).

Con plantas, banderas, parafernalia canábica y carteles, un nutrido grupo de personas se concentró en el Centro Cívico de la ciudad rionegrina en el marco de la Marcha Nacional del Cannabis, que en el resto del país se celebró el pasado 16 de noviembre pero en Bariloche se aplazó por cuestiones climáticas.

Recortado contra el lago Nahuel Huapi, el tantas veces polemizado monumento al general Julio Argentino Roca, ahora con su base cubierta por una bandera con la inscripción "No más presos y presas por cannabis", servía de escenario para esta concentración que se desarrolló por decimocuarto año consecutivo.

Las consignas de esta edición "vienen siendo las mismas de siempre y tienen que ver con estas políticas prohibicionistas que imperan desde hace varios años, pero particularmente estamos pidiendo el cese de las detenciones a aquellas personas que cultivan o consumen cannabis, la liberación de la totalidad de las personas privadas de su libertad, la parte de capacitación que tienen que hacer las fuerzas de seguridad, como así también los agentes judiciales", sostuvo en diálogo con Télam Alejando Oviedo, organizador de la marcha.

"También dentro de lo que es el sistema del Reprocann, la pronta aceleración de ingresos a las ONGs, que fueron los últimos en entrar en esto de contener a socias y socios dentro del núcleo del Reprocann", agregó en referencia al registro del Ministerio de Salud de la Nación para personas y organizaciones autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y terapéuticos.

En un marco de distensión, con un fondo de música reggae y con el característico aroma a marihuana omnipresente en la plaza más turística de la ciudad, muchas de las personas que participaban se agolpaban alrededor de los stands, en los que había plantines en crecimiento así como otras crecidas y de abundantes flores, además de folletos informativos.

Entre ellos destacaban los de Ciencia Sativa, una asociación civil local que se dedica a "investigar, informar y acompañar a la comunidad en los diferentes usos de la cannabis y otras plantas terapéuticas", según su presentación.

Pese al reclamo por el ingreso de las ONGs al Reprocann, Oviedo destacó la importancia del programa de la cartera sanitaria en el ambiente.

"Desde que existe el Reprocann fue un alivio para muchas personas que todavía tenían ese mote de 'no es legal, no lo puedo hacer'", sostuvo, y siguió: "A raíz del Reprocann avanzamos con esa liberación y tranquilidad. Se ve en un montón de eventos donde antes juntaba gente solamente del ámbito recreativo, cultivadoras y cultivadores, pero hoy viene la familia, un montón de personas con su familia a participar del evento".

"En algunos otros hay cosas un tanto parecidas, pero así tan fuerte como el Reprocann, donde podés vos cultivar de manera legal hasta nueve plantas, podés viajar con tus flores, es algo que no sucede en ningún país del mundo y eso es mérito de Argentina", subrayó.

Sin embargo, deslizó que de cara al gobierno nacional entrante reina en el ambiente una sensación de "incertidumbre" por lo que pueda suceder con los avances registrados en los últimos años en materia de aceptación, uso y promoción del cannabis.

"Es todo una incertidumbre. El presidente electo tiene la idea de volar varios ministerios. Si eso sucede con el Ministerio de Salud, no sabemos qué va a suceder con el Reprocann, porque depende directamente del Ministerio de Salud. La ley de cannabis industrial depende del Ministerio de Desarrollo, no sabemos qué va a pasar con el Ministerio de Desarrollo. La Ricame, esta agencia que va a nuclear toda la actividad canábica dentro de la Argentina, tampoco se sabe qué va a suceder, o sea, es una incertidumbre", analizó.

Y deseó "que no se metan con esta cuestión porque es un derecho ganado, tiene que ver con la salud. Y si se llegan a meter, bueno, nos verán más seguido en la calle". (Télam)