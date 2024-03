Actualizan pautas de aislamiento para casos de coronavirus en Estados Unidos

Las personas que dan positivo por Covid-19 ya no necesitan aislarse por cinco días, dijeron hoy las autoridades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos que, ahora, hicieron coincidir este tratamiento de la enfermedad con los consejos de salud pública para la gripe y otras enfermedades respiratorias.

"Quedate en casa cuando estés enfermo, pero regresa a la escuela o al trabajo una vez que te sientas mejor y hayas estado sin fiebre durante 24 horas", agregaron.

El cambio refleja las disminuciones sostenidas en los resultados más graves de coronavirus desde el comienzo de la pandemia, así como el reconocimiento de que muchas personas no se están haciendo la prueba de Covid-19.

"La gente a menudo no sabe qué virus tiene cuando se enferman por primera vez, y esto les ayudará a saber qué hacer, independientemente", dijo el director de los CDC, el doctor Mandy Cohen según información provista por la agencia DPA.

En los últimos dos años, las admisiones hospitalarias semanales por Covid-19 disminuyeron en más del 75%, y las muertes en más del 90%, dijo Cohen.

"Para decirlo de otra manera, en 2021, el Covid fue la tercera causa principal de muerte en los Estados Unidos. El año pasado, fue la décima", señaló el doctor Brendan Jackson, jefe de respuesta al virus respiratorio dentro del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC. (Télam)