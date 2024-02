Adopción de adolescentes: un juego de mesa para romper el hielo en los primeros encuentros

(Por Evangelina Bucari).- Una de las cosas que suele desvelar a las futuras familias que adoptan chicas o chicoses cuando reciben el ansiado llamado desde los juzgados y se pauta el primer encuentro y surge la inquietud de cómo van a relacionarse con su futuro hijo o hija adolescente, y para esa etapa el colectivo Militamos Adopción creó el juego de mesa "Vinculando", de descarga gratuita, que busca a través de diferentes preguntas facilitar ese proceso.

Pensando en ese día tan esperado, que suele estar plagado de nervios tanto para los chicos como para las familias, el colectivo Militamos Adopción creó este juego de mesa de descarga gratuita que busca a través de diferentes preguntas facilitar el camino durante el proceso de vinculación adoptiva.

Se trata de una propuesta hecha por madres y padres que ya pasaron por esa experiencia y saben que hay que poner en práctica la creatividad para entrar en confianza.

"Nombrá alguna cosa que, aunque te salga mal, te gusta hacer"; "Si fueses un animal, ¿cuál serías y por qué?"; "¿Cuál es el sonido más extraño que sabes hacer?", son algunas de las más variadas preguntas que buscan ser un puente para ese primer acercamiento.

"Es el único juego de mesa que existe en el mundo pensado exclusivamente para un proceso de vinculación adoptiva", resalta Mariana Pittaluga, propulsora del proyecto, diseñadora gráfica y mamá monoparental de una adolescente de 14 años que conoció cuando tenía 12.

Cuenta que "en Militamos Adopción recibimos consultas por muchos temas, pero sobre todo nos preguntan cómo encarar las vinculaciones", detalla Mariana.

Ella recordó la estrategia que usó cuando conoció a su hija: llevó un juego de preguntas, pero como había algunas no apropiadas para la ocasión, tuvo que hacer una edición previa y seleccionar carta por carta.

Mariana explica que está pensado específicamente para preadolescentes o adolescentes porque "con los más chiquitos hay muchos más recursos lúdicos, pero cuando son más grandes te quedás como paralizado: ¿Qué hago? ¿De qué hablo? Porque también hay mucha distancia generacional, entonces tampoco se tiene idea de en qué están los adolescentes".

Es, en definitiva, un encuentro generacional. "Cuando uno viene acompañando un proceso desde que son chiquitos, vas más o menos sabiendo en qué anda, pero cuando de repente directamente te encontrás con un preadolescente o adolescente sin haber tenido esos vínculos previos, es difícil, porque no sabés de qué hablar y te aparecen todos los miedos", detalla Mariana.

Ella hizo el diseño y entre todas las familias que forman parte de Militamos Adopción pensaron las preguntas en base a sus vivencias.

Por ejemplo, Daniela – otra de las integrantes del colectivo- tuvo dos encuentros casi sin que su hija le hable. Hasta que, gracias a que supo que le gustaba mucho Cazzu y aunque no tenía idea de quiénes eran las y los traperos, se puso en sintonía, se aprendió todas las canciones y la biografía, y todo se encaminó.

Con todas esas experiencias, surgió la idea de hacer tres secciones: "¿Quién soy?", que tiene que ver un poco más con lo personal, sin ir a lo íntimo para no generar incomodidad; "Romper el hielo", que propone preguntas más generales, como los gustos de helado favoritos; y "Random", que bucea sobre temas más generales.

Entonces, por ejemplo, la primera consigna puede ser: "Nombrá una característica tuya que te gusta y otra que no". "La idea es que se pueda decir cualquier cosa: me gusta mi nariz, no me gusta que me enojo mucho", dice Mariana.

La propuesta es jugar al azar. Se mezclan las categorías y cada participante saca una carta y responde. El juego lo inician los chicos, tomando del mazo una carta al azar, leyéndola en voz alta y respondiendo. Después, continúa otra persona y finaliza cuando todos los participantes hayan contestado al menos una pregunta de las tres secciones.

También hay comodines que sirven para cambiar de categoría y el reglamento permite decir "paso".

"Pensamos en esos detalles porque puede haber alguna pregunta que no quieran responder, porque quizá es un disparador de algún recuerdo", explica la integrante de Militamos Adopción.

El PDF se descarga de manera gratuita desde la web de Militamos Adopción: https://sites.google.com/view/militamos-adopcion.

Mariana resalta que "se puede imprimir en blanco y negro porque no modifica la dinámica del juego, ya que las categorías además de estar identificadas por color, también están escritas". Luego se recortan las cartas, se arma el mazo y listo. Cada categoría tiene 30 cartas.

Mariana lee una de las preguntas: "¿Cómo te imaginás el mundo dentro de 50 años? Con los nervios seguro eso no se te ocurre, pero con esa pregunta por ahí derivás en un montón de cosas y te ponés a filosofar, que eso es lo lindo de vincular con un adolescente".

Así, a través de 90 ítems, la propuesta es que todos los integrantes de la nueva familia puedan ir conociéndose un poco y saber acerca de sus convicciones, sus pensamientos, sus sueños.

"En ese momento es cuando el juego por ahí se abandona en sí mismo, pero te da un hilo del cual tirar para seguir hablando y conociéndolo", concluye Mariana.

Militamos Adopción es un colectivo de familias que difunde sus experiencias a través diferentes estrategias comunicacionales para hablar sobre adopción: redes, un podcast, dos libros y una página web, con diferentes lenguajes e incluso mucho en clave de humor. (Télam)