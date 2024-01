Advierten "alto riesgo" de incendios forestales durante esta semana en Mar del Plata

El Municipio de General Pueyrredon, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata, advirtió que desde hoy y hasta el jueves inclusive rige una advertencia de riesgo “muy alto” de incendios forestales en este distrito balneario bonaerense debido a las altas temperaturas.

A través de las redes sociales, la comuna a cargo del intendente Guillermo Montenegro aconsejó hoy a la población que ante las probabilidades de incendios forestales "se extremen los cuidados para prevenir situaciones de peligro".

Tras la lectura del índice meteorológico alertaron que desde hoy, y hasta el jueves, los riesgos son muy altos por ende alertamos a la población a extremar las medidas: "no quemar pastizales, restos de poda o residuos, no tirar colillas de cigarrillos por las ventanas o balcones, no arrojar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos.

Encender fogatas en áreas permitidas y pese a ello nunca olvidarse de apagarlas”, expresó el municipio desde sus redes sociales.

"Preservemos los espacios naturales que tanto queremos. Ante cualquier eventualidad, los vecinos pueden llamar al 100 (Bomberos), 103 (Defensa Civil) y 911 (Policía)", agregaron.

El Índice Meteorológico de Incendios Forestales mide los índices de peligro de incendio y ayuda a evaluar la facilidad de ignición, la velocidad de propagación, la dificultad de control, y el impacto del fuego en función de los factores fijos y variables que lo afectan (vegetación, topografía y meteorología), se recordó.

“Este riesgo se expresa mediante diferentes Clases de Peligro que asocian un segmento de la escala de peligro a un determinado comportamiento del fuego. El rango del índice está dividido en 5 clases que indican el grado de peligro de propagación si ocurriera un incendio: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo”, explicaron desde la Comuna marplatense. (Télam)