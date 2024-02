Advierten que anular lenguaje inclusivo en administración pública va contra derecho a la identidad

Referentes del sector político, social y de la justicia aseguraron hoy que "el reconocimiento del lenguaje inclusivo viene de la mano del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la identidad", luego de que el Gobierno nacional anunció esta mañana que prohibirá el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la Administración Pública Nacional.

En su habitual conferencia de prensa, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, precisó que se realizarán "las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la Administración Pública Nacional", y afirmó que, en consecuencia, "no se va a poder la 'e', la '@', la 'x' y evitar la innecesaria inclusión del femenino en los documentos de la administración pública".

Vilma Ibarra, exsecretaria Legal y Técnica de la Nación en la presidencia de Alberto Fernández, ironizó en su cuenta de la red social X que "si esta medida no logra que baje la inflación y mejoren los ingresos, yo ya no sé qué más pueden hacer".

"Se dicen liberales y te prohíben (sí, prohíben) las formas de expresión que no les gustan. Bien facho", opinó.

Mónica Macha, diputada nacional de Unión por la Patria, aseguró que "A (el presidente, Javier) Milei no le molesta el lenguaje inclusivo, le molesta la libertad".

"El reconocimiento del lenguaje inclusivo viene de la mano del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la identidad de género. Eso es lo que quieren prohibir", sostuvo la legisladora, reconocida por su trabajo en políticas de género.

La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) expresó en redes sociales que el anuncio de eliminar el uso del lenguaje inclusivo de la administración publica "no sorprende de un gobierno que también elimina trabajo, alimento, educación, salud pública y soberanía".

Leandro Santoro, diputado de Unión por la Patria, también utilizó su cuenta de X y escribió: "Decir ´nosotres´ está prohibido. Decir ´mogolico de mierda´ es el estilo presidencial. Me parece perfecto que regulen el lenguaje, hablar bien no cuesta un carajo".

Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, explicó las dificultades que podría traer la eliminación de la perspectiva de género en la Justicia.

"Sin perspectiva de género podrían existir condenas injustas a mujeres que se defienden en episodios de violencia de género y exige a los jueces y juezas hacer un análisis probatorio profundo de la evidencia con esa perspectiva en cada caso en concreto", explicó el magistrado y aclaró que "perspectiva de género es mucho más que lenguaje inclusivo. No se puede confundir perspectiva con lenguaje".

"La perspectiva de género es una herramienta que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres son debido a construcciones culturales asignadas", concluyó Morabito. (Télam)