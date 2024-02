Advierten que el desfinanciamiento de la ciencia hace entrar al país en una cadena de antidesarrollo

El presidente de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Científicos, Marcelo González Magnasco, advirtió hoy que el desfinanciamiento de la ciencia en Argentina es “entrar" en “una cadena de antidesarrollo”, y señaló que retroceder en investigación “va a deteriorar la vida común”, no sólo de científicos y científicas.

“Desfinanciar a la ciencia es sacar del circuito del conocimiento, del circuito de producción del conocimiento y producción de poder a Argentina y, por ende, a toda nuestra región”, sostuvo en diálogo con Télam, Magnasco, coordinador de la Jornada Internacional en Defensa de la Ciencia Argentina que se lleva a cabo hoy en la Ciudad de Buenos Aires.

Magnasco remarcó que el encuentro es en contra del “recorte de las becas, en el presupuesto del Conicet, y del presupuesto universitario”.

Sobre las políticas de desfinanciamiento de la ciencia aplicadas por el Gobierno nacional, alertó que esa decisión implica “sacar del circuito de producción de conocimiento y producción de poder a la Argentina y, por ende, a toda nuestra región”, y alertó que también habrá “efectos secundarios” que van a ir “deteriorando la vida” no sólo de los científicos y científicas, sino también de “la gente común”.

“Cuando en los trabajos de investigación te quedás, es como en el viejo Juego de la Oca, retrocedés dos casilleros mientras los demás avanzan, y esto se ve en todas las actividades tecnológicas y hasta a nivel salud”, ejemplificó.

Para un país retroceder en ciencia, significa “entrar en una cadena negativa del antidesarrollo. Los países que más invierten en ciencia son Estados Unidos, Israel, Japón y la Comunidad Económica Europea”.

“Todos hemos escuchado decir que una de las cosas más importantes, y lo estamos escuchando desde hace 40 años, es la producción de conocimiento. Si vos no producís conocimiento, no es sólo que no vas a dominar el mundo, sino que vas a ser absolutamente dominado”, reflexionó.

Y añadió: “No hablamos solo de una escala de la física nuclear, sino también de -por ejemplo- los medios de comunicación. La mayoría de las cadenas televisivas son de afuera y eso es fruto de la investigación tecnológica”.

Con respecto al litio, señaló que un país que no fabrica “autos eléctricos y la inversión” sólo está direccionada a la extracción queda “afuera de este sistema de producción”.

En la jornada -presencial y virtual- cuyo eje es la "Investigación científica y tecnológica, los desafíos en la universidad pública y el trabajo docente" participan, entre otros, el exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus; el presidente y el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Daniel Grecco y Víctor Moriñigo; y la expresidenta del Conicet, Ana María Franchi. (Télam)