Al menos dos localidades continuaban sin luz ni agua tras el fuerte temporal en Corrientes

Por lo menos dos localidades continuaban hoy sin luz ni agua, tras el fuerte temporal que afectó a la provincia de Corrientes, con caída de postes de alta tensión, árboles, muros, sumado a voladuras de techos y a cortes en el servicio de energía eléctrica, informó la Dirección de Defensa Civil de la provincia.

En la ciudad de Bella Vista, una de las mas afectadas, ubicada en el oeste correntino a orillas del Paraná, "se trata de superar la catástrofe, recién en al menos cuatro días se comenzaría a normalizar la provisión de los servicios, instalamos el Comité de Crisis y se evalúan daños, recién vamos tomando dimensión de todo lo que pasó", estimó el organismo provincial.

"Se constituyó ese comité para continuar de manera organizada y efectiva los trabajos de reconstrucción estableciendo prioridades, tenemos la ciudad destruida ", dijo la intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, a los medios.

"Gracias a todos aquellos que vinieron a colaborar, recibimos un golpe duro, pero no una caída", sostuvo la jefa comunal al periódico Época.

La comisión está coordinada por el Centro de Operaciones de Emergencia, e integrado por el Ministerio de Seguridad, la Municipalidad de Bella Vista, el Ejército Argentino, la Policía de Corrientes, la Dirección General de lucha contra el fuego, los Bomberos voluntarios locales y de localidades vecinas, Defensa Civil de toda la provincia y Aguas de Corrientes.

En tanto, desde el cuartel central de Bomberos Hugo Leguizamón aseguró que "nunca vivimos nada igual en la ciudad, no hay luz ni agua, hay cables tirados por todos lados. Creemos que en la semana podremos tener servicios con cierta normalidad".

En tanto en la ciudad de Mercedes, situada en el centro geográfico de la provincia, más del 70% sigue sin energía eléctrica luego del temporal, así como en otras localidades del interior provincial.

El intendente Diego Caram aseguró que "aún la mayor parte de la ciudad está sin luz, y en la zona rural directamente en ningún lugar, unas 100 familias reportaron algún tipo de inconveniente en sus viviendas".

El funcionario convocó "a todas las áreas del Ejecutivo Municipal a realizar tareas de limpieza de ramas y arboles caídos que interferían en la circulación vehicular".

"Los daños fueron importantes, por fortuna y a pesar de la gravedad de esta situación, no hubo ninguna persona herida", señaló Caram a Télam.

El intendente solicitó "un relevamiento de daños ocasionados en distintos puntos de la ciudad, una tarea a cargo de funcionarios municipales, quienes están en contacto con vecinos para brindar asistencia, y a su vez relevar pérdidas materiales de edificios públicos pertenecientes a la Municipalidad de Mercedes".

Por otra parte, se estableció prohibir la circulación y permanencia en espacios verdes, evitar estacionar los vehículos debajo de árboles, suspender acceso al cementerio y recomendar a vecinos que permanezcan en sus domicilios, evitando circular en la vía pública, en sectores donde hay árboles y cables caídos". (Télam)