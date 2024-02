Al menos trece heridos por incendio que consume dos edificios en Valencia

(Actualiza número de heridos)

Al menos trece personas resultaron heridas, entre ellas seis bomberos, por el incendio que este jueves arrasaba dos edificios de 14 plantas de un complejo habitacional de la ciudad española de Valencia, donde los rescatistas intentaban alcanzar los balcones con sus escaleras para rescatar a personas que todavía estaban atrapadas.

"Hay trece personas heridas. De esas trece personas, seis son bomberos, lo que indica la intensidad del trabajo que están realizando", dijo a la prensa Jorge Suárez Torres, subdirector de emergencias de Valencia.

La agencia de noticias AFP consignó que no se informó sobre la gravedad de los heridos, pero el primer balance, de siete, hablaba de algunas quemaduras en las manos y por inhalación de humo.

El siniestro se declaró cerca de las 18 (14 de Argentina), en el cuarto piso de este edificio de 138 apartamentos construido hace poco más de una década, y se propagó a una velocidad inconcebible por la fachada, según coincidieron los testigos entrevistados por medios españoles.

Una nube negra rodeaba el edificio, situado en el barrio de Campanar, y no había en apariencia un solo apartamento que no estuviera en llamas, según las imágenes de televisión.

Vicente, un inquilino del edificio que volvía de hacer deporte y se lo encontró en llamas, dijo a TVE que creía que habían podido salir todos los vecinos.

"Sí, creo que han salido" todos, respondió a TVE. En un video en redes sociales, reproducido por los medios, podía verse a los bomberos rescatando a un padre y su hija de un balcón en el que habían quedado atrapados.

El servicio de emergencias regional 112 detalló que había en el lugar 22 dotaciones de bomberos, 8 unidades médicas, entre ellas un vehículo para atender a múltiples víctimas, y anunció la activación de "la situación 2" de emergencias, que se establece en casos de "daños extensos".

También la Unidad Militar de Emergencias se desplazó al lugar para ayudar en las tareas de extinción.

Los bomberos trataban de acceder a la sexta y séptima planta del edificio, donde habría varios vecinos atrapados; al menos un padre y una hija se encontraban en una de las viviendas (los dos pueden ser vistos en el balcón) tratando de saltar a la otra vivienda, mientras los bomberos intentan acceder a ellos.

"Rogamos, por favor, a vecinos de otras zonas de la ciudad que no se acerquen a las inmediaciones del incendio para facilitar el trabajo de los equipos de emergencias movilizados", escribió en la red social X la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

"Consternado ante el terrible incendio en un edificio de Valencia", escribió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en X.

Sánchez dijo que habló con las autoridades locales para "conocer de primera mano la situación y ofrecer toda la ayuda que sea necesaria".

"Quiero trasladar mi solidaridad a todas las personas afectadas", añadió.

El fuerte viento que afectaba a Valencia dificultaba las tareas de extinción.

Una mujer propietaria de una floristería cerca del edificio incendiado explicó a TVE que "hay gente herida", y que "lo que mayormente ha propagado todo ha sido el viento".

En octubre de 2023, un incendio en unas discotecas de la vecina región de Murcia dejó trece muertos, en un siniestro por el que seis personas están imputadas.

(Télam)