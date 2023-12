Alertas amarillas por tormentas para el litoral y Río Negro

Misiones y zonas de Corrientes, Formosa y Río Negro se encuentran bajo alerta amarillo por tormentas, que pueden estar acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Además de cubrir todo el territorio misionero, la advertencia alcanza a los departamentos correntinos de Ituzaingó y San Miguel; y a la capital formoseña y las localidades de Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané, en el este de esa provincia.

En el caso de Río Negro, la alerta amarilla abarca las mesetas de Adolfo Alsna y de San Antonio, Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa y Valcheta.

El organismo meteorológico indicó que todas las zonas bajo alerta serás afectadas por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

En el caso del litoral, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, en tanto que en la provincia patagónica las previsiones se ubican entre 15 y 30 milímetros, pudiendo en ambos casos ser superadas en forma puntual.

El SMN recomendó a los habitantes de esas áreas que no saquen la basura y retiren objetos que impidan que el agua escurra, que eviten actividades al aire libre y que no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. (Télam)