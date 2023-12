Alertas naranjas y amarillas por tormentas fuertes para diez provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas por tormentas para Entre Ríos y el sudeste de Santa Fe y otras de nivel amarillo para el resto de dicha provincia y para zonas de Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.

Para el caso del territorio entrerriano y las localidades santafesinas de Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Garay, La Capital y San Jerónimo se esperan tormentas, algunas localmente fuertes o severas, que pueden estar acompañadas por actividad eléctrica muy intensa, ocasional caída de granizo, abundante caída de agua en cortos períodos y no se descartan ráfagas fuertes de manera localizada.

El área está bajo alerta naranja, que determina que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En toda la zona se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 90 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, según informó el organismo meteorológico.

En tanto, rige alerta amarilla para Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro, en el norte de Buenos Aires; para todo el territorio santafesino que no esté bajo nivel naranja; para Corrientes y para el este de Córdoba.

Allí se esperan tormentas, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Tampoco se descartan ráfagas fuertes en forma localizada.

El organismo meteorológico estima para estas regiones valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Iguales condiciones climáticas se esperan en Santiago del Estero; el noroeste de Almirante Brown y de General Güemes, en Chaco; las localidades formoseñas de Bermejo, Matacos y Ramón Lista; y en gran parte de la provincia de Salta.

Para los distritos jujeños de Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y de Tilcara se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

Para los habitantes de las zonas bajo alerta por tormentas, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; estar atentos ante la posible caída de granizo y para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas. (Télam)