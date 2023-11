Alertas por tormentas en el Litoral y por fuertes vientos en Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas para gran parte del Litoral y por vientos del sector oeste con ráfagas que pueden llegar a los 90 kilómetros por hora para el centro y zona cordillerana de Chubut.

Misiones y Corrientes serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, informó el organismo meteorológico.

Las mismas condiciones se esperan para el este de Formosa (ciudad capital, Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané); y los distritos santafesinos de General Obligado, San Javier y Vera.

La alerta por tormentas también alcanza al centro-este de Chaco, con localidades como Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia y Libertador General San Martín, entre otras.

En todo el Litoral se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual y, por ese motivo, se recomendó a los pobladores que no saquen la basura y retiren objetos que impidan que el agua escurra.

También que eviten actividades al aire libre, que no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcan en playas, ríos, lagunas o piletas.

Hacia la Patagonia, el SMN emitió alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Estarán alcanzadas las zonas cordilleranas y de meseta de Futaleufú, de Languiñeo y de Tehuelches, así como las mesetas de las mesetas de Cushamen y de Río Senguer.

El organismo meteorológico recomendó a los habitantes del lugar que eviten actividades al aire libre y aseguren los elementos que puedan volarse.

(Télam)