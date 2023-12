Alertas por tormentas y vientos para CABA y 11 provincias para Nochebuena y Navidad

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos fuertes la ciudad de Buenos Aires y once provincias del país que abarca gran parte de la jornada de hoy y en muchos casos específicamente la Nochebuena y se extiende a mañana lunes, Navidad.

En CABA, el conurbano y el este de la provincia de Buenos Aires –incluida la Costa Atlántica- la alerta amarilla rige para esta noche por tormentas, algunas localmente fuertes que pueden estar acompañadas por fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, informó el organismo meteorológico.

Las condiciones serán más intensas en el resto de la provincia de Buenos Aires, donde la alerta por tormentas sube a nivel naranja y en la región de Bahía Blanca, además, rige alerta amarilla por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora.

El nivel naranja implica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, mientras que el amarillo indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

La alerta naranja por tormentas también abarca los distritos de Avellaneda y Pichi Mahuida, en el norte de Río Negro; las localidades de Caleu Caleu, Hucal, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán, en el este de La Pampa; y Caseros y General López, en el sur de Santa Fe.

En el resto de La Pampa, gran parte de Santa Fe y sudeste de Río Negro rige una alerta amarilla también por tormentas acompañadas por una advertencia de nivel amarillo por vientos en el centro pampeano.

En la región de Cuyo, San Luis y gran parte de Mendoza están bajo alerta amarilla por tormentas y lo mismo ocurre en Córdoba. En todos los casos se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.

Hacia el norte, en toda la provincia de Chaco, gran parte de Formosa y de Jujuy, así como el sudeste de Santiago del Estero también se esperan tormentas intensas, por lo que el SMN emitió alertas amarillas para toda la región.

Las recomendaciones para los pobladores de zonas bajo alertas son evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, el SMN indicó que, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no se debe permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. (Télam)