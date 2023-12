Allanaron domicilios del hijo de concejala de Bahía Blanca por presunta estafa en campaña solidaria

Una CPU y una PlayStation fueron secuestradas por la policía bonaerense en el marco de una causa por la que se investiga al hijo de una concejala de Bahía Blanca por un supuesto intento de estafa en el marco de una campaña solidaria encabezada por Manu Ginóbili para ayudar a los afectados por el temporal.

Con una orden librada por la jueza subrogante de Garantías 1, Claudia Olivera a pedido de la fiscal Marina Lara, los policías allanaron dos domicilios vinculados con el joven Iván Safar, hijo de la concejala Valeria Rodríguez de Avanza Libertad.

Fuentes judiciales indicaron hoy a Télam que "en el marco de los operativos se secuestró una CPU y una PlayStation que serán sometidas a distintas pericias en el marco de una causa que se inició de oficio".

"En los dos allanamientos donde no se encontraba esta persona se secuestraron dichos elementos, que son dispositivos que cuentan con acceso a internet", agregaron.

Según se había viralizado en las redes sociales en los últimos días, Zafar -quien estudia abogacía en la Universidad Nacional del Sur- habría efectuado una maniobra para que el alias "dona.fuerza.bahia" de la cuenta original, figurara en la suya como "dona.fuersa.bahia" en la que habría modificado el alias de su billetera electrónica de Mercado Pago.

Por su parte, la propia fiscal Lara dijo hoy que "imputación todavía no hay ninguna, podría existir una tentativa de estafa, pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones que son técnicas".

"Hay que ver si la tentativa fue acabada o inacabada, es decir, si a esta cuestión de querer inducir a error a través de la creación de una cuenta similar a la oficial, fue una cuenta que tuvo trascendencia pública, que la dio publicidad o no", sostuvo.

En ese contexto comentó que "ahí sí se hablaría de un delito, aunque si no le dio publicidad no existiría esa posibilidad".

Incluso adelantó que "si hubiera borrado la cuenta inmediatamente, el Código Penal dice que esa conducta no va a tener pena alguna".

Frente a la polémica, fue el propio Safar quien salió aclarar la situación en los últimos días: "Estoy hablando con todos los medios que pueda para salir a pedir disculpas, no tengo idea de cuánta gente pueda escucharme y sé que esto es algo que llegó mucho más lejos que Bahía Blanca", había expresó el joven a una radio local.

