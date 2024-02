Amenazó con prenderle fuego la casa a su ex pareja en Mar del Plata y fue detenido

Un hombre de 23 años fue detenido esta mañana en la ciudad de Mar del Plata, luego de amenazar con prenderle fuego la casa a su ex pareja y con agredirla con un elemento con forma de faca, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Belisario Roldán, en el sudoeste de la localidad balnearia, donde personal policial intervino tras una denuncia por un hecho de violencia de género a través del número de emergencias 911.

La víctima, de 20 años, cuya identidad no fue revelada para preservarla, denunció que su ex pareja la había amenazado con prender fuego su vivienda, y con atacarla con una herramienta tipo llave combinada, limada con forma de faca.

El agresor fue detenido en el lugar e imputado por el delito de "amenazas agravadas por el uso de arma impropia" en el marco de una causa a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez, de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia.

La fiscal dispuso, además, que el acusado fuera trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán. (Télam)