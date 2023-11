Amigas de referente trans asesinada la destacaron como "la gran madre de una enorme familia"

Amigas y conocidos de la referente trans Diana Zoe López García, asesinada ayer por su pareja, se refirieron a ella como "la gran madre de una enorme familia, con muchísimas hijas y sobrinas" a raíz de su labor como presidenta en el Hotel Gondolín que alberga a la comunidad travesti-trans, y destacaron su vocación por "acompañar, escuchar y comprender".

López García, de 47 años y oriunda de la provincia de Salta, fue apuñalada por su pareja cuando se encontraban en la habitación de un hotel del barrio porteño de Balvanera.

"Estamos en shock y en este dolor tan fuerte que nos pega como comunidad, porque los travestis y los transfemicidios siguen siendo esporádicos, pero están ahí y no paramos de contar a nuestras hermanas que se mueren", manifestó a Télam la directora teatral y activista Daniela Ruiz, amiga de Diana desde los 14 años.

A su vez, se refirió a Zoe López como una persona con una vocación "muy compañera, muy hermana" que "siempre acompañaba, escuchaba y comprendía la situación de cada una".

"Cuando estábamos en Salta crecimos juntas en la zona roja, y crecimos también en el activismo y la lucha de los derechos", agregó.

López era la referente del Hotel Gondolín, ubicado en Aráoz 924 en el barrio porteño de Villa Crespo, que alberga a la comunidad travesti-trans.

De esta forma, fue su trabajo en el establecimiento a lo largo de los años lo que la convirtió en "la gran madre de una enorme familia, con muchísimas hijas y sobrinas", destacó la psicóloga y activista, Marlene Wayar, en declaraciones a esta agencia.

"Se han construido lazos de amor y cuidado muy fuertes. Ella era la madre, la referente, la que más empeño y mayor capacidad de amor tenía para ser presidenta, en términos burocráticos, pero en el corazón de las chicas funcionaba como mamá y como tía", explicó.

Al igual que con Ruiz, ambas amigas se conocieron cuando tenían 14 años, lo que las llevó a atravesar "mil situaciones", incluso acompañarse en la enfermedad cuando Zoe López padeció tuberculosis.

"Pudo salir de eso y de muchas otras cosas. A los 18, pudo establecerse en uno de los hoteles de Palermo, donde vivíamos todas por primera vez, porque antes era menor de edad, pero desde los 12 estaba en la calle", recordó.

"Cuatro legendarias en el Hotel Gondolín", es un libro escrito por López y Wayar junto con Marisa Acevedo y Viviana Borges, que la psicóloga definió como un "discurso colectivo", dentro del objetivo de López para "que las pibas tengan las herramientas que nosotras no tuvimos".

En ese escrito, la referente se expresaba en busca de encontrar estrategias para el colectivo travesti-trans que le permitieran "sobrevivir", como "terminar la secundaria o involucrarse en el sostenimiento de la vida de manera colectiva", señaló Wayar.

"Desde muy chica estuvo en la calle y con una energía muy amorosa para construir el vínculo, que se arme una mesa, que hagamos una olla, nos sentemos a comer juntas, o armemos una fiesta", destacó su amiga.

Y agregó que ella "buscaba siempre esos otros espacios en donde seamos un grupo, manada o comunidad construyendo otras cosas a la alternativa que se nos propone, no quedarse conforme, con la base de la comunidad del grupo y la familia".

Asimismo, Diana trabajaba en el comedor de la Casa Rosada desde el 2021, luego de la promulgación de la Ley de Cupo Travesti Trans.

En este sentido, Ruiz recordó que "cuando ella ingresó al Estado, a la Casa Rosada, ella siempre me decía lo mismo: 'Ahora voy a poder ser feliz porque voy a poder ganar mi dinero'".

En un video publicado en X por la Casa Rosada el 15 de julio pasado Diana había dicho: "Este lugar realmente es muy importante. Este espacio me dio y me cambió la vida".

"Acá me abrieron la puerta y rompí todas esas barreras, porque antes, a mí la policía me abría las puertas de los patrulleros, de los calabozos, y acá me abrió la puerta la policía para poder entrar en mi trabajo, un trabajo formal y registrado".

Consultada sobre el vínculo de Diana con su pareja y transfemicida, Wayar señaló que "todas las chicas que estaban a su alrededor le dijeron algo respecto a que había demasiada violencia en el vínculo".

"Esto seguramente será también la posibilidad de un aprendizaje colectivo, en el que más allá de nuestra necesidad de construir esos vínculos, tenemos que escuchar a nuestras personas alrededor cuando nos dicen que algo no está bien", apuntó.

Y agregó que le gustaría confiar "en una justicia que finalmente resuelva más allá de los pedidos de las víctimas, que las víctimas tengamos además que ponernos a reclamar justicia, no quisiéramos que eso se dé por sentado".

Por su parte, el periodista Franco Torchia, quien conocía a Diana desde hacía aproximadamente cinco años, se refirió al "derecho al noviazgo" para las identidades trans y travestis como algo que "no solo no es un derecho conquistado, sino que de estar cerca de ser conquistado es una garantía de muerte".

Esto ocurre ya que "además de toda la violencia estructural, el campo de batalla de las identidades trans y travestis está en el interior que habitan con las afectividades".

En este sentido, "los novios, las parejas, los compañeros de las travestis y trans muy a menudo suelen ser sus propios asesinos, sus propios transfemicidas y travesticidas".

Por su parte, la ministra la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, sostuvo en su cuenta de X que "a Zoe López la mató brutalmente su pareja. Era la administradora del Hotel Gondolín, un hogar que salvó la vida de cientos de compañeras".

"Nos invade la bronca, la indignación y la injusticia. Fue travesticidio. Y desde el @mingenerosar vamos a insistir para que haya justicia".

El autor del ataque quedó detenido y a disposición del Juzgado Nacional Criminal Correccional Nro. 11, imputado, en principio, por el "homicidio calificado", en una causa que se prevé que sume varios agravantes al tratarse de un transfemicidio.

(Télam)