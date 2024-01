Ampersand amplía su biblioteca y abre al público un catálogo especializado de más de mil volúmenes

La editorial independiente Ampersand expande en nuevas oficinas su biblioteca especializada en cultura escrita, un espacio de consulta para investigadores, especialistas y alumnos que cuenta con un acervo de más de 1.000 volúmenes, con un catálogo que comprende ejemplares sobre la historia del libro, la lectura y la escritura y otras disciplinas ligadas al mundo editorial como el diseño gráfico, la tipografía y la edición.

Luego de una mudanza y tras varios meses de trabajo, la editorial amplía su biblioteca porteña y ofrece un catálogo especialmente pensado para profesionales y estudiantes que se desempeñan en el mundo editorial, aunque está abierta y disponible para todo público. En este nuevo espacio, el sello pudo sumar libros al catálogo que ya tenían, actualizar el sistema de clasificación de textos y automatizar procesos para crear colecciones más específicas que permitan mejorar la experiencia de búsqueda de los visitantes.

"Sabemos que a diferencia de lo que muchos plantean, en el siglo XXI debería aumentar la importancia de las bibliotecas en diferentes lugares y de los bibliotecarios como navegantes del conocimiento para las comunidades particulares a las que sirven. En su historia, las bibliotecas han sido lugares de reunión para gente interesada en aspectos determinados", explicó a Télam Diego Erlan, editor del sello con sedes en Buenos Aires y Madrid.

Este espacio recientemente renovado cuenta con un catálogo que está disponible online y también puede consultarse de manera presencial. Su variedad y riqueza está consolidado en dos grandes colecciones.

Por un lado la colección Fernández Blanco, reunida por el bibliófilo y fundador de la mítica librería anticuaria del mismo nombre, en la que se destacan algunos de los ejemplares más antiguos del repositorio, como el "Advis pour dresser une bibliothèque", de 1644, que fue el primer tratado de biblioteconomía y de cuya edición se conservan pocas copias en el mundo.

Entre otras rarezas se destaca, por ejemplo, un libro que contiene una hoja del Plutarch's Vitæ parallelæ illustrium virorum, impreso en Venecia en 1478 por Nicolas Jenson, creador de la primera tipografía romana para impresión. Esta colección también incluye revistas, boletines y literatura efímera de Argentina y del mundo, como la revista The Fleuron, dirigida por Stanley Morison y Oliver Simon, o La Noografía y Éxito Gráfico de Antonio Pellicer.

La biblioteca también ofrece una segunda colección que es la de Ana Mosqueda, directora editorial del sello, a la que pertenecen los títulos más novedosos, rarezas editoriales y hallazgos. Una de las curiosidades de esta colección es el Archivo Phaidon de Diseño Gráfico, una edición en caja de 13 kilos y 500 láminas que recogen los hitos del diseño gráfico desde Gutenberg hasta la actualidad.

"Aunque en otros países sí lo es, extrañamente en la Argentina no está instalada la cultura de ir a la biblioteca a consultar libros. La consulta de libros en una biblioteca permite acceder a muchísimos títulos de forma gratuita y viceversa, es decir, que esos libros también tengan muchísima más circulación que un libro que se compra y se guarda en una biblioteca privada. La biblioteca de consulta es una herramienta valiosísima de difusión del saber para la sociedad", explicó a Télam, Luisa Arditti, quien trabajó en la catalogación de esa biblioteca y hoy coordina talleres en ese espacio.

"Toda editorial construye una relación con sus lectores y esa construcción se llama comunidad. Los ejes principales de Ampersand están basados en los ejes que sigue la biblioteca, nuestro sello parte de una historia para pensar el futuro. Existen cuatro áreas claves para las bibliotecas de investigación: la curaduría, el compromiso con la investigación y el aprendizaje, la puesta a disposición de los materiales que se preservan y la administración del espacio para los usuarios de una biblioteca y sus colecciones. Aunque no sean lo mismo, tanto la editorial como la biblioteca persiguen objetivos que podrían considerarse comunes", agrega Erlan sobre el espíritu de este proyecto.

El espacio cuenta con catálogo en línea, sala de lectura, wifi y la posibilidad de trabajar con computadoras portátiles. Además del servicio de referencia y préstamo en la sala de lectura, los usuarios también pueden utilizar el servicio de digitalización. En este proceso, Ampersand está escaneando los libros más delicados para permitir su consulta digitalmente e irán subiendo ese material a una plataforma digital.

Este espacio del sello es utilizado además como sede de las actividades culturales que lleva adelante la editorial, donde sostiene cursos y encuentros alrededor de temas que están en relación con el catálogo. En 2023, por ejemplo, se realizó el ciclo "Objeto archivo", con las participaciones de Ernesto Montequin y Daniel Balderston, y un taller de edición artesanal a cargo de Eric Schierloh, editor del sello Barba de abejas. El objetivo de cara a 2024 es seguir afianzando el área con una programación para el verano y luego un calendario para el resto del año.

Los horarios disponibles para visitar la biblioteca son de martes a viernes de 10 a 18. Las citas deben programarse con 24 horas de antelación para poder separar el material requerido y la dirección es Ombú 3.091, CABA. Se puede consultar más información en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0P-tFPWjV3GIhec-7Rlzcsd3JUp5r3QO919Y8zXopnDMHow/viewform (Télam)