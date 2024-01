Amplían la cantidad de municipios en alerta roja por presencia de cianobacterias

La Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, informó hoy que se amplió el número de municipios que se encuentran en alerta roja por presencia de cianobacterias, también llamadas algas verde-azules que pueden producir toxinas que pueden enferman a las personas y los animales.

El organismo indicó que el Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias, mediante el cianosemáforo, que cuenta con la participación de 31 municipios, detectó que hoy cuatro distritos se encuentran con alerta roja y siete en alerta naranja.

Según se precisó la afectación más importante es en las lagunas Las Barrancas de Lezama; en la ubicada en Lobos; también el espejo de agua de San Miguel del Monte y Rocha de Pehuajó.

En tanto, los espejos de agua de Alberti, Chacabuco, Chascomús, General Madariaga, Lezama, Trenque Lauquen y Monte Hermoso tienen alerta medio.

En ambos casos, se aplica la bandera sanitaria por cianobacterias que indica que en la playa y en el agua existe un riesgo potencial para la salud, lo que implica que los bañistas no pueden hacer uso del espejo del agua.

En el caso de los lugares con alerta roja, desde el organismo se indicó que el agua se presenta de color verde intenso, azul o azul verdoso por la acumulación extensa de cianobacterias en la superficie formando una capa continua y una floración consolidada.

Desde el Gobierno se recomendó no usar esta agua para consumo de forma directa o para higiene personal; y se llamó a alejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca.

Tampoco consumir alimentos que provengan del río o laguna.

En tanto, ante una alerta naranja, el agua se ve de un color verde brillante en la superficie y en la arena, las cianobacterias se acumulan en la superficie, pero no en una capa continua como sucede con la alerta alto. Como en la anterior, se desaconseja estar en contacto con el agua.

Además, se indicó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que durante los próximos días puede haber un aumento de temperaturas que puede incrementar la posibilidad de aparición de cianobacterias.

Según se indicó, los monitoreos se hacen en el marco del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias y la actualización de este mapa tiene como principal objetivo que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud en aguas recreativas.

Además del trabajo conjunto con los municipios en cuanto al monitoreo visual, se implementó el sistema de monitoreo satelital a cargo de profesionales de la Autoridad de Agua (ADA) que acompañan una detección más eficiente de posibles floraciones.

Desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos se indicó que el cianosemáforo se puede consultar en gba.gob.ar/cianobacterias dónde también se encuentra disponible material descargable para difusión sobre qué son y cómo actuar ante su contacto. (Télam)