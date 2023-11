"Ansiedad y expectativa" de la familia Storani ante el inminente fallo por la muerte de su hijo

El dirigente radical Federico Storani afirmó este mediodía que la familia espera con "nervios y ansiedad" la sentencia del juicio por la muerte de su hijo Manuel de 14 años, quien falleció junto a su madre y otra persona hace siete años como consecuencia de un choque de lanchas en el delta del partido bonaerense de Tigre, y admitió que "es un momento muy difícil".

En minutos, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 de San Isidro dará a conocer el veredicto del juicio por la muerte del chico, la madre del menor, María de los Ángeles Bruzzone, y un amigo del imputado, en el que el fiscal Diego Callegari pidió una pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo y la querella 13 años para el acusado Pablo Torres Lacal por el "triple homicidio simple con dolo eventual".

"Esto no ha sido una espera, sino que ha sido una lucha, una batalla de siete años y medio, dentro del marco de la ley, siempre del Estado de Derecho", dijo a Télam Storani, que se encontraba presente en los Tribunales de San Isidro junto a decenas de familiares que se concentraron en la puerta.

"Sabemos que cuando se comete un delito, se daña a la sociedad, y por lo tanto, la función de la pena no solamente es preventiva, es reparadora. También tiene que ser ejemplar para ser disuasiva, para que no haya este tipo de conductas antisociales, que producen tragedias muy dolorosas y dañan a toda la sociedad", reflexionó el dirigente radical.

"Estamos con la lógica expectativa, nervios y ansiedad, es un momento muy difícil", aseguró

Desde el mediodía, amigos y familiares de Manuel comenzaron a empapelar la entrada del tribunal con fotos de las víctimas y carteles que dicen "Más de 7 años esperando Justicia x Ángeles y Manu".

A medida que llegaron los familiares y amigos se fundieron en emotivos abrazos y muchos llevan pins en el corazón con la foto de Manuel y Ángeles, a la vez que llevan remeras negras con letras blancas y mariposas que dicen "Justicia x Manu".

La audiencia comenzará a las 13 en la sala grande de los tribunales, donde los jueces Alberto Ortolani, Sebastián Hipólito Urquijo y Gonzalo Aquino emitirán su veredicto en este proceso que comenzó el 2 de octubre, siete años y medio después del hecho.

La causa tiene como único imputado a Pablo Torres Lacal, el conductor de una de las embarcaciones que embistió a la lancha en la que viajaban Manuel Storani junto a su madre.

"Jurisprudencia sobre dolo eventual ya hay, si bien son casos contados con los dedos de la mano, porque en general la tendencia de los tribunales es a calificar como culpa, a veces culpa grave o agravada. En este caso eso es lo mínimo porque hay multiplicidad de víctimas, son tres las víctimas fatales. El dolo eventual corresponde por las pruebas que se han aportado al debate, oral y público", aseguró Storani.

En tanto, la defensa -compuesta por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmieri- pidió la absolución del imputado al considerar que "no hay una sola prueba directa". (Télam)