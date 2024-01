Anuncian medidas preventivas y campañas domiciliarias contra el dengue en Bahía Blanca

La municipalidad del partido bonaerense de Bahía Blanca anunció hoy que se llevarán a cabocampañas domiciliarias y medidas preventivas como tareas de fumigación, en el marco del trabajo que se realiza para combatir el dengue.

"Es importante difundir y no alarmar para llevar tranquilidad a la comunidad. Estamos trabajando en la prevención e información", señaló hoy la coordinadora de los programas de prevención contra el dengue de la comuna, Gabriela Rozas Denis.

En ese sentido, la funcionaria dijo que en el distrito "hasta el momento no hemos encontrado dengue autóctono, esta enfermedad no está en Bahía Blanca y por tal razón, trabajamos en la prevención".

Por su parte, el subsecretario de Medio Ambiente comunal, Lautaro Girones, anunció que el municipio sumará más sectores al cronograma habitual de fumigación.

"Los barrios que se agregan son aquellos que, especialmente, cuentan con inconvenientes en el suministro eléctrico y estamos trabajando con larvarios que es una fumigación que se realiza con pastillas en cuerpos de agua, que son las principales fuentes de reproducción de los mosquitos", explicó.

Además, el funcionario expresó que el aumento de la población de mosquitos "es tanto a nivel local, como regional y provincial, donde hubo una explosión masiva que se dio merced a las condiciones climatológicas que promueven este comportamiento".

En el marco de campañas domiciliarias se indicó que el jueves 11 de enero, de 9 a 12, habrá tareas de control de criaderos y descacharrización en el barrio Vista Alegre.

También, se dispondrá un contenedor para descartar recipientes en desuso en la esquina de Nicolás Pirez y Santa Cruz, del citado barrio. (Télam)