Anunciaron un plan de reconstrucción forestal a un mes del temporal en Bahía Blanca

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, presentó hoy un plan de reconstrucción forestal donde entre otros objetivos se plantarán 28.000 árboles en un plazo de dos años y en reemplazo de 14.000 especies que fueron afectadas y a un mes del temporal del pasado 16 de diciembre.

Se trata del denominado Plan de Reconstrucción Forestal "Reverdecer Bahía" que fue presentado por el intendente junto al subsecretario de Espacios Públicos, Pablo Bianco y la directora de Reordenamiento Forestal Urbano, Cristina Pitch, entre otros.

"Es un plan ambicioso, el temporal ha generado estragos muy importantes en la ciudad con 14.000 ejemplares que se han perdido", señaló el intendente en referencia a lo que ocurrió en parques y en la vía pública de la ciudad del sur bonaerense.

Susbielles dijo que "el plan plantea en los dos primeros años plantar 28.000 árboles, es decir duplicar la cantidad que se han perdido, va a hacer además de largo plazo de 20 años en el cual planteamos plantar 200.000 árboles en la ciudad".

Según se señaló entre otras especies afectadas fueron en su mayoría pinos y eucaliptus que serán reemplazados por lapachos y fresnos, entre otros.

El jefe comunal indicó que el plan tendrá cuatro ejes de acción como "producción y reutilización de residuo forestal, vamos a generar un vivero para abastecer al programa forestal y también a la región, trabajar en recambio y reposición de especies y además con la participación ciudadana".

"Además vamos a habilitar un formulario web para que la gente pueda ir solicitando su especie, está claro que la época de plantación inicia en invierno pero hay trabajos previos que tenemos que realizar", afirmó.

Susbielles dijo también que "ya se han comprometido todas las grandes empresas de la ciudad a ser parte de este programa y en 60 días vamos a anunciar el monto económico que aportarán".

Por su parte el subsecretario de Espacios Públicos, Pablo Bianco, dijo que "se desarrollará un vivero forestal en la localidad de Cabildo, con el objeto de producir plantas con las características necesarias para su desarrollo para llegar a la calidad".

"La idea también es instalar un complejo industrial con el objeto de poder obtener productos utilizables como tablas, leña para la gente que tenga necesidad energética o chips para un montón de funciones", sostuvo en referencia al tratamiento del residuo forestal tras la emergencia en una propuesta "sustentable y sostenible".

También dijo que se trabajará con imágenes satelitales para determinar la cobertura anterior y posterior de los ejemplares afectados tras el temporal.

En tanto que Pitch sostuvo: "Hay especies que ya no las incluimos dentro del arbolado urbano que son de primera magnitud como los pinos y eucaliptus, tenemos registros que estas especies no pueden continuar".

"Si bien son importantes tener especies de primera magnitud en Bahía Blanca desde que tenemos temporales juegan en contra porque los desarrollos a nivel radicular son de poca profundidad, técnicamente se decidió descartarlas", comentó la funcionaria.

Por tal motivo dijo que "vamos por las de segunda magnitud, que andan muy bien que son del norte, que no se desarrollan a gran altura y están contempladas en el plan director como lapachos, patas de vaca, fresnos de distintos tipos, como para generar biodiversidad en la flora urbana que componen los árboles".

Por último se indicó que los interesados en participar del programa se podrán inscribir en la página reverdecer.bahía.gob.ar. (Télam)