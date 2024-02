Artista recrea "La última cena" pero con figuras de la historia afroamericana

La Royal Academy de Londres acaba de inaugurar la exposición "Entangled Pasts" (Pasados enredados), una colectiva donde se lleva todas las miradas la imponente instalación del artista Tavares Strachan, quien recrea con esculturas "La última cena" de Leonardo Da Vinci a tamaño natural, pero en vez de apóstoles presenta figuras destacadas de la historia negra, donde el último emperador de Etiopía, Haile Selassie, ocupa el lugar de Cristo.

La muestra, que lleva por subtítulo "Arte, colonialismo y cambios", se propone repasar la historia desde 1768 hasta el presente, a través de cien importantes obras históricas y contemporáneas de artistas de las diásporas africana, caribeña y sudasiática, desde William Turner y Joshua Reynolds hasta El Anatsui y Sonia Boyce.

"Reunimos más de cien importantes obras contemporáneas e históricas como parte de una conversación sobre el arte y su papel en la configuración de las narrativas del imperio, la esclavitud, la resistencia, la abolición y el colonialismo -y cómo puede ayudar a establecer un rumbo para el futuro-", informó Royal Academy en un comunicado.

Pero sin dudas, desde que inauguró el pasado 3 de febrero, todas las miradas se las llevan la pieza no exenta de polémica "La primera cena (Galaxy Black)", inspirada en "La última cena" de Leonardo da Vinci, que ocupa un destacado lugar en el patio exterior del museo, a cielo abierto, tal como informó el periódico The Guardian. En gran medida, la pieza artística realizada en bronce -donde destacan los colores negro y dorado- propone una reivindicación de figuras que la historia pasó por alto por su color de piel.

Detrás de una larga mesa, se pueden ver los invitados a la cena de tamaño natural que en vez de apóstoles son importantes figuras de la historia negra, y en donde Haile Selassie, último emperador de Etiopía, ocupa el rol de Cristo.

El artista Tavares Strachan (nacido en 1979 en Bahamas y radicado en Nueva York) coloca una escultura de sí mismo en el extremo izquierdo de la mesa, como si fuera Judas, seguido hacia la derecha de otras doce figuras como la madrina del rock and roll Sor Rosetta Tharpe (1915-1973); Harriet Tubman (1822-1913), una luchadora por la libertad de las personas negras esclavizadas en Estados Unidos o Shirley Chisholm (1924-2005), la primera mujer afroamericana elegida para el Congreso de Estados Unidos.

También conforman este convite esculturas a tamaño natural del jamaiquino Marcus Garvey, fundador de la "Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro"; Zumbi dos Palmares (1655-1695), quien fue un líder guerrero de los esclavos negros del nordeste de Brasil; la enfermera Mary Seacole, el explorador estadounidense Matthew Henson -el primero en llegar al Polo Norte- y la activista LGBT Marsha P. Johnson.

Las esculturas, todas de figuras de color, también representan a King Tubby (un ingeniero electrónico y de sonido jamaicano conocido por su influencia en el desarrollo de la música dub en las décadas de 1960 y 1970); al poeta y dramaturgo caribeño, Derek Walcott, premiado con el Nobel en 1992 y Robert Henry Lawrence (1935-1967), el primer astronausta afroamericano.

"La primera cena", la obra más ambiciosa e importante hasta la fecha de Tavares Strachan -fue en 2013 el primer artista en representar a las Bahamas en la Bienal de Venecia- se expone como parte de la muestra colectiva "Entangled Pasts, 1768-now: Art, Colonialism and Change" en la Royal Academy, hasta el 28 de abril. (Télam)