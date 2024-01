Asamblea de escritores de todo el país para rechazar la ley impulsada por el oficialismo

Autores y autoras de todo el país realizarán el jueves próximo una asamblea nacional para analizar las problemáticas de cada región y definir un "plan de acción", en rechazo a las políticas contenidas en la denominada ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que es debatida en un plenario de comisiones de la cámara de Diputados.

Convocada en forma "urgente" por la Unión de Escritoras y Escritores, el encuentro se realizará el jueves a las 18, en forma presencial para quienes estén en CABA (en Bartolomé Mitre 748) y en modalidad virtual para los autores radicados en otras ciudades y provincias.

"La idea es escuchar las problemáticas de cada provincia a partir de las políticas que se imponen con el DNU presidencial y con la ley ómnibus", impulsada por el oficialismo, contó a Télam Enzo Maqueira, integrante de Unión de Escritoras y Escritores.

La convocatoria apunta a "organizar un reclamo común" de los escritores, quienes no sólo rechazan las propuestas parlamentarias impulsadas por el oficialismo, sino que además advierten que "nadie del sector las pidió" y, de hecho, "sólo benefician a las grandes plataformas (de venta) como Amazon".

"En particular nos preocupa la derogación de la ley de precio único y el desfinanciamiento parcial o total del Fondo Nacional de las Artes y de la Comisión Nacional de Bibliotecas populares", apuntó Maqueira.

"Son los tres aspectos que más nos preocupan, pero no son los únicos, porque como trabajadores y trabajadoras también nos asusta la devaluación atroz, el intento por eliminar el Congreso, el aumento de tarifas, nos preocupa todo", reflexionó.

Con todo, la asamblea de la semana próxima abordará también "los reclamos históricos" de los escritores, entre ellos la sanción de una ley del libro y la creación del instituto nacional del libro.

A través de las redes sociales, la organización remarcó que el Gobierno "pretende imponer por la fuerza y en forma inconsulta" iniciativas que "afectan el trabajo del sector en particular y la industria editorial en general".

Los escritores y escritoras ya vienen realizando actividades de protesta y, de hecho, el miércoles pasado, la Unión participó del llamado "cacerolazo cultural nacional", que mostró protestas en plazas de todo el país, con epicentro frente al Congreso Nacional. (Télam)