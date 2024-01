Ascienden a 22 los muertos tras un deslizamiento de tierra en una mina de Tanzania

(Actualiza número de víctimas fatales y agrega información)

Al menos 22 personas murieron como consecuencia de un deslizamiento de tierra en una mina en el norte de Tanzania, informaron hoy los servicios de rescate de ese país.

El desastre se produjo en una mina del distrito de Bariadi, en la región de Simuyu, a más de 500 kilómetros al norte de la capital, Dodoma.

"El balance es de 22 muertos, todos hombres", indicó el responsable de los servicios de rescate de la región, Faustine Mtitu, al declarar el fin de las operaciones.

"Estamos convencidos de que no hay otros cuerpos atrapados entre los escombros", señaló, y agregó que las medidas de seguridad no fueron respetadas en la mina.

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, informó unas horas antes que 21 mineros murieron.

"Con gran tristeza recibí los informes de la muerte de más de 21 personas tras un deslizamiento de tierra en la mina Ng'alita en el distrito de Bariadi, región de Simiyu", dijo Suluhu Hassan en la red social X.

"Nuestras agencias de defensa y seguridad, en cooperación con los líderes regionales, continúan con los esfuerzos para encontrar otros cuerpos que aún están atrapados entre los escombros", añadió.

Hasta el momento no está claro cuándo ocurrió el accidente y no hay detalles sobre el número de mineros atrapados, consignó la agencia AFP.

Tanzania es el cuarto productor de oro de África y la minería es una de las principales fuentes de divisas de la economía.

Junto con varios países del este de África, como Kenia, Somalia y Etiopía, sufren inundaciones repentinas causadas por lluvias torrenciales, vinculadas al fenómeno climático de El Niño.

El mes pasado 76 personas murieron en la ciudad de Katesh, situada en una región montañosa del norte de Tanzania, por deslizamientos de tierra.

(Télam)