Ascienden a 23 los muertos por la erupción volcánica de Indonesia

Equipos de rescate encontraron el cuerpo de la última senderista buscada, tras la erupción del volcán Marapi en Indonesia, lo que eleva a 23 los muertos, indicó hoy un responsable del servicio de emergencia, tres días después del desastre.

"El equipo conjunto de búsqueda y rescate descubrió a una víctima de la erupción del monte Marapi, que está siendo evacuada en estos momentos", declaró Abdul Malik, jefe de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Padang.

Esa institución indicó que la última víctima se trataba de una mujer llamada Siska, consignó la agencia de noticias AFP.

El monte Marapi, en la isla indonesia de Sumatra, lanzó el domingo una columna de cenizas de 3.000 metros sobre su cráter, en momentos en que 75 personas caminaban en la zona.

Cientos de rescatistas trabajaron sin descanso para hallar a los senderistas desaparecidos, de los cuales 52 fueron encontrados con vida en una compleja búsqueda, dificultada por nuevas erupciones y el mal tiempo.

Sin embargo, según aclararon fuentes policiales, es probable que otras personas subieran al volcán sin registrarse oficialmente.

"Es posible que haya senderistas no registrados, porque a veces algunos no quieren pagar", afirmó el jefe de la policía de Sumatra Occidental, Suharyono.

Las autoridades deberán decidir si se interrumpe o no la búsqueda, que en principio iba a prolongarse siete días, según indicó un funcionario de la agencia Basarnas.

Una nueva erupción se produjo poco después del mediodía de hoy, mientras que ayer se detectaron al menos cinco erupciones. (Télam)