Autoridades de la Facultad de Sociales de la UBA denuncian "alto riesgo" por trabajos de Edesur

Las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) denunciaron hoy una "situación de alto riesgo para la comunidad del barrio", así como para la comunidad académica esa casa de estudios, por una obras que la empresa Edesur realiza sobre la calle Puan en CABA.

"Desde el sábado, y sin previo aviso a nuestra casa de estudios, la empresa Edesur se encuentra colocando seis grupos electrógenos sobre la calle Puan. Estos equipos bloquean el ingreso principal a la Facultad, tapan la rampa para discapacitados y generan una situación de alto riesgo para la comunidad del barrio debido a la cercanía de cables de alta tensión", indicó esa Facultad en un comunicado.

"Para el día de ayer se había anunciado un corte programado, que no se realizó gracias a la intervención de las autoridades de la Facultad", añadió el texto.

Las autoridades afirmaron que "en este momento, el edificio se encuentra sin luz mientras la empresa Aggreko continúa trabajando a la vez que se desarrollan las clases, poniendo en riesgo a docentes, no docentes y estudiantes".

"Hasta el momento, la Facultad no obtuvo respuesta de las autoridades de Edesur", se aseguró en el texto.

(Télam)