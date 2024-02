Autoridades neuquinas impiden el ingreso de Uber a la capital provincial

Funcionarios de la Municipalidad de Neuquén se reunieron con autoridades de la Policía provincial para coordinar operativos especiales, aleatorios y sorpresivos con el fin de impedir el ingreso de Uber y de otras aplicaciones similares en la ciudad capital, informaron hoy desde el municipio local.

El encuentro se llevó adelante entre los subsecretarios de Transporte, Mauro Espinosa; el de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio; y el coordinador operativo de Seguridad de la Policía de Neuquén, comisario Alejandro Cares.

“El Estado municipal tiene una mirada muy firme respecto a no permitir este tipo de aplicaciones, así que hemos podido intercambiar ideas, planificar operativos y avanzar en distintos parámetros de fiscalización porque estas aplicaciones son ilegales en nuestra ciudad”, señaló Espinosa.

Asimismo, estimó que “claramente, confunden a algunas personas respecto de que esta actividad se puede llevar adelante en la capital neuquina, pues aquí existe un servicio regulado de taxis y remises, y está prohibida la aplicación”. “

"Es una competencia desleal; es así que profundizaremos las fiscalizaciones”, subrayó.

Por otra parte, el funcionario destacó que "se avanza en la redacción de un proyecto de ordenanza prohibiendo específicamente el funcionamiento de este tipo de aplicaciones en Neuquén, y también en distintos métodos sancionatorios con altos costos para los que ejercen la actividad en forma ilegal y para los pasajeros que se trasladan en el vehículo”.

En la misma línea, Baggio comentó que “cuando alguien elige una aplicación de estas características se expone severamente a lesiones y a cuestiones de inseguridad”.

“El área de tránsito, colaborativamente en operativos especiales junto con la Policía y con el área de Transporte, vamos a controlar estrictamente que los conductores no ejerzan esta actividad comercial no permitida, en operativos aleatorios y sorpresivos, juntamente con el resto de las metodologías de control que hay de la normativa vial”, precisó Baggio.

Por último, el comisario Cares destacó el trabajo en conjunto con el municipio y opinó que “son muy importantes este tipo de reuniones para coordinar, en este caso, los operativos de vehículos". (Télam)