Avanzan tormentas y hay probabilidad de granizo a la región del Amba

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó esta tarde que avanzan desde el sudoeste tormentas con chaparrones intensos y probabilidad de caída de granizo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Durante la tarde se esperan chaparrones intensos y de manera local pueden registrarse ráfagas y granizo pequeño", escribió el organismo en su cuenta de X.

De acuerdo al ranking de las 15, la ciudad de Buenos Aires soportó 35 grados y una sensación térmica de 41,9.

En Morón el termómetro llegó a los 35,9 y una térmica de 44,3; en Moreno 33,6 y 39,2; y en Ezeiza 34,4 y 38,9.

Ante el alerta por probabilidad de tormentas fuertes, el Gobierno porteño aconsejó no circular por calles anegadas; y no colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables.

Además, tener cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros; asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes; y no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.

Depositar los residuos siempre dentro de los contenedores y no dejar bolsas en la calle, ya que podrían tapar sumideros y en caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, evitar trasladarse en zonas arboladas.

Y no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

(Télam)