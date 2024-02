Avisos a corto plazo por tormentas fuertes para CABA, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para esta mañana cuatro avisos a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas para la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, el norte de la provincia de Buenos Aires, y localidades de La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Para la Ciudad de Buenos Aires se emitió un aviso a las 9:30 que rige por dos horas y advierte sobre el desarrollo de tormentas fueres con lluvias intensas.

El mismo aviso comprende al conurbano bonaerense en Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverria, Ezeiza, General Las Heras, Gral. San Martín, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón, San Fernando, San Isidro, San Vicente, Tres de Febrero y Vicente López.

A las 9:23 se emitió otro aviso por tormentas que rige por una hora para las localidades bonaerenses de Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Pilar y el partido de Tigre.

También, desde las 8:31 y hasta las 10:31 rige otro aviso para las ciudades de 25 de Mayo, Alberti, Bragado, Chacabuco, Chivilcoy, General Las Heras, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, Lobos, Lujan, Malvinas Argentina, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, San Miguel, Suipacha y Tigre.

En tanto, a las 9:11 se emitió otro aviso por tormentas fuertes con lluvias intensas para la localidad de Curacó, en La Pampa; Añelo, Catan Lil, Collón Cura, Confluencia, Picún Leufú y Zapala, en Neuquén; y para Avellaneda, El Cuy y General Roca, en Río Negro.

Este aviso tendrá una vigencia de tres horas hasta las 12:11, según informó el organismo meteorológico.

"Todo los fenómenos indicados en los avisos a corto plazo fueron detectados con radares meteorológicos", explicó el SMN.

Como medidas de prevención, el SMN pidió a la población asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; mantenerse lejos de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas y permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

También recomendó alejarse de artefactos eléctricos, evitar el uso de teléfonos con cable; evitar actividades al aire libre; y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo.

Por su parte, desde el gobierno porteño aconsejaron no circular por calle anegadas y no colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones, ya que por acción del viento puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables.

También pidieron tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros; asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción; no arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados; y no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública. (Télam)