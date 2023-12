Bahía Blanca busca volver a la normalidad y se necesitarán $30.000 millones para la reconstrucción

La reconstrucción de Bahía Blanca, azotada por un temporal el sábado pasado que provocó 13 muertos, demandará al menos 30.000 millones de pesos, según advirtió el intendente Federico Susbielles, mientras la ciudad intenta retomar paulatinamente su actividad normal con la reanudación del suministro de luz al 62% de los usuarios y la definición de cuándo se retomarán las tareas pedagógicas y administrativas en las escuelas.

La región amaneció esta mañana con una alerta amarilla por lluvias emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y precipitaciones acumuladas en varios sectores, de más de 10 milímetros, pero la advertencia cesó hacia el mediodía y desde el Comité de Crisis se indicó que continuarán las lluvias pero “en su mayoría débiles”.

Durante una conferencia de prensa, el intendente afirmó que para la reconstrucción de la ciudad se "necesitará una inversión de más de 30 mil millones de pesos", calificó a la situación de "gravísima" y reclamó el aporte de las empresas multinacionales ubicadas en el complejo industrial.

"Le voy a dar un plazo de 24 horas para que le confirmen al municipio cuál es el aporte que van a realizar para ayudar a los bahienses a salir de esta situación", aseveró el jefe comunal y agregó: "Si no tengo respuesta, voy a enviar al Concejo Deliberante un proyecto de tasa excepcional para que colaboren con la reconstrucción de la ciudad".

Sobre el pedido del gobierno provincial de una partida especial de 10.000 millones de pesos a Nación, dijo: "Entiendo que está en evaluación, necesitamos una respuesta urgente".

Susbielles subrayó que "la situación del temporal que atravesamos es gravísima, estamos empezando a mensurar lo que va a hacer la etapa de reconstrucción".

En ese sentido, dijo que los primeros números que fueron relevando dan cuenta de "la necesidad de inversión de 30 mil millones de pesos para la reconstrucción" y precisó que en el marco del temporal fueron afectadas más de 10.000 viviendas.

"Hemos logrado en más de 72 horas iniciar la fase de normalidad de la ciudad despejando todas las vías de circulación, que nos ha permitido recuperar el servicio y uso del transporte público, reabrir comercios, recolección de residuos y despejar una parte del tendido eléctrico", dijo.

En ese sentido, la Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDES) informó que el 62% de los usuarios de la ciudad de Bahía Blanca (un total de 100.000) recuperaron el servicio de energía eléctrica, que quedó interrumpido por el fuerte temporal, y precisó que se continúan las tareas “con un despliegue de 73 cuadrillas".

Por su parte, Aguas Bonaerenses informó que tras recuperar el suministro de energía eléctrica comenzó a operar la planta potabilizadora Patagonia y el bombeo a la zona alta de la ciudad de Bahía Blanca.

"Sin embargo, aún siguen operando con grupo electrógeno propio la planta potabilizadora de Grünbein, como así también el bombeo que abastece a Villa Miramar y Palihue, y el de General Cerri", agregó ABSA.

La empresa prestataria del servicio indicó, además, que "el líquido que llega a la ciudad para potabilizar es sólo el que proviene del Dique Paso de las Piedras, ya que su transporte se realiza por gravedad".

"Mientras que las perforaciones del Bajo San José, las tomas de agua en el Paraje Mirasoles y en el predio de Empleados de Comercio siguen aún sin operación", sostuvo.

Por tal motivo, ABSA recomendó "disponer de las reservas de agua sólo para hidratación y quehaceres imprescindibles, evitando cualquier uso recreativo".

En tanto, las autoridades educativas del partido de Bahía Blanca analizarán hoy un diseño en conjunto con la finalidad de poder retornar a la actividad pedagógica y administrativa de los establecimientos tras el temporal del último sábado, que en algunos casos podría ocurrir mañana si los edificios no están afectados.

El inspector Jefe de Educación de la Región 22 de la Dirección General de Escuelas con asiento en Bahía Blanca, Claudio Martini, señaló hoy que "se hará un encuentro para evaluar cómo está la comunidad educativa y los edificios".

"Una vez que tengamos todo el reporte de escuelas con actividad lo vamos a comunicar", dijo en diálogo con Télam.

Martini detalló que en Bahía Blanca tienen "280 servicios educativos, de los cuales 20 están en edificios muy comprometidos por techos, otros 30 por infraestructura y otros 100 por distintas reparaciones".

Además, en un comunicado se indicó que “la búsqueda de lugares alternativos para cumplir con las actividades estipuladas en el calendario escolar y solicitadas por las familias se evaluarán oportunamente".

En cuanto al acto de cierre de ciclo, se pidió que las instituciones los reprogramen para la semana del 26 al 29 de diciembre o bien para el inicio de ciclo 2024.

“Las escuelas cuyos edificios escolares estén en condiciones de retomar las actividades de finalización de ciclo lectivo (cierre de intensificación, comisiones evaluadoras, inscripciones, actos u otras) pueden hacerlo a partir del jueves 21 de diciembre en el horario habitual”, agregó el informe.

Finalmente, en el marco de la investigación que lleva a cabo por el derrumbe en el club Bahiense del Norte que ocasionó la muerte de 13 personas, el fiscal Cristian Aguilar informó que se busca identificar a la totalidad de las personas heridas.

Hasta el momento se lograron identificar con distinto grado de lesiones a: I. Milanese, M. Ramírez, L. Sierpina, V. Sierpina, V. Ferro, E. Ferro, M. Castrillón, J. Funes, H. Merlo, F. Paccetti, A. Discontri, B. Villegas y G. Carrasco, de acuerdo al listado difundido solamente con la inicial del nombre para preservar la identidad y la intimidad de las personas afectadas.

“Aquellas personas que no se encuentren en el listado y hayan sufrido lesiones en el encuentro realizado al pasado sábado 16 dentro del club Bahiense del Norte podrán comunicarse a través del correo electrónico ufi1.bb@.mpba.gov.ar consignando nombre, apellido, DNI, domicilio real, teléfono de contacto y hospital en el que fue atendido”, se indicó oficialmente.

(Télam)