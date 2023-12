Bahía Blanca tras el temporal: autoridades piden responsabilidad y habrá controles en Navidad

El municipio de Bahía Blanca pidió hoy a los vecinos del distrito responsabilidad en los festejos en la Navidad tras el temporal del pasado sábado donde murieron 13 personas y se produjeron cortes de luz, voladura de techos y caída de árboles, entre otros inconvenientes.

En ese marco, además, se anunció que habrá más de 180 personas de tránsito y seguridad que llevarán a cabo diversos operativos de alcoholemia y preventivos en varios puntos de la ciudad.

"Vamos a apelar a la profunda responsabilidad de todos y todas la bahienses, venimos de momentos críticos y necesitamos que los jóvenes y los que deambulen en la ciudad si beben no conduzcan y usos otros medios alternativos", señaló el titular de la Agencia de Seguridad, Emergencias y Respuesta Inmediata, Federico Montero.

El funcionario dijo durante un contacto con la prensa que más de 110 integrantes del área de tránsito con 8 alcoholímetros y un dragertest (estupefacientes) llevarán a cabo "controles preventivos en distintos puntos para poder cuidar y controlar a todo aquel que quiera circular después de brindar".

"Todos estos recursos al igual que la policía están teniendo un castigo importante por todo lo que estamos pasando por eso apelamos a la responsabilidad", agregó en referencia a los distintos operativos que se llevan a cabo tras el temporal.

También le pidió a los jóvenes y a las familias que eviten reunirse en espacios públicos "porque han quedado afectados".

"Necesitamos ésta responsabilidad de no ir porque podemos tener un evento adverso que no queremos tener en estas fiestas", afirmó.

Montero sostuvo que se diagramó con personal de la policía bonaerense "retenes de seguridad, donde habrá más de 80 efectivos de comisarías, Infantería y Grupo Apoyo Departamental".

"Pedimos la responsabilidad colectiva para poder celebrar las fiestas teniendo en cuenta que venimos de una semana luctuosa donde lamentamos lo que ha pasado", afirmó en referencia a las 13 personas que murieron tras el derrumbe de una pared del club Bahiense del Norte.

En el marco de los festejos por la Navidad estaba previsto que se lleve a cabo una fiesta al aire libre en la que iban a concurrir cientos de jóvenes por lo que la comuna de común acuerdo con la organización decidió la suspensión.

"Pautamos reprogramar la fiesta siempre teniendo en cuenta la situación de Bahía Blanca y cuando todo pase nos sentaremos y veremos la mejor manera de poder hacerla", agregó.

También se indicó que habrá diversos controles de fiscalización de la comuna en caso que se lleven a cabo fiestas clandestinas, como así también con respecto al uso de la pirotecnia prohibida por ordenanza. (Télam)