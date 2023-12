Banksy despidió y homenajeó al comediante pionero Tony Allen, un "alborotador nato"

Banksy, quien normalmente deja que sus imágenes hablen por sí mismas, decidió participar del programa de obituario de la BBC Radio 4 para recordar al comediante británico Tony Allen, quien fue uno de los fundadores del movimiento de comedia alternativo en los años 1970 y murió a los 78 años a principios de diciembre.

"Se fue un alborotador nato", lo definió Banksy en el texto que envió al programa y que leyó en su nombre el actor y comediante Kevin Eldon, en un gesto que apunta a seguir protegiendo su verdadera identidad.

The last word, el programa que la BBC dedica a obituarios de grandes figuras, eligió esta semana homenajear a Tony Allen y el artista callejero escribió el texto de despedida. El episodio del podcast se puede escuchar en https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m001tr28

Banksy conoció a Allen cuando lo contrató para entrenar a los guías de su parque temático distópico en la localidad de Weston-super-Mare creado en 2015, Dismaland. "Le pedí que los convirtiera en los empleados más hoscos e incompetentes en la historia de la hospitalidad", recordó el artista sobre cuál era la tarea del comediante.

"Le pedí a Tony que viniera y organizará algunos talleres básicos para desarrollar la confianza y perfeccionar sus habilidades como empleados. Para él, fue esencialmente un trabajo corporativo bastante aburrido. Sin embargo, Tony Allen era un alborotador nato, echó un vistazo al nombre del evento y durante tres días en la sala de conferencias de un hotel cercano, entrenó a los adolescentes a su imagen y semejanza", contó en el texto, con el formato de un obituario sin ningún tipo de solemnidad.

Allen, quien murió el 1 de diciembre a los 78 años, surgió a finales de la década de 1970 junto a Alexei Sayle como referentes de una nueva y anárquica generación de comediantes.

Aunque no encontró el mismo nivel de fama que Sayle, su influencia fue reconocida por sus compañeros comediantes.

"Tony Allen fue posiblemente el cómico más importante que jamás hayas conocido", escribió Mark Thomas tras su muerte. "QEPD, glorioso espíritu libre y contrario".

Mark Steel dijo: "Él (con Alexei Sayle) hizo todo lo posible para iniciar la alegría de la escena de la comedia que todos conocemos ahora".

Allen también cofundó la agencia inmobiliaria Ruff Tuff Cream Puff, que unía a ocupantes ilegales con casas vacías en el oeste de Londres. Sus lemas subversivos pintados con aerosol como "Ocupada hasta agotar existencias" también pueden haber influenciado a Banksy.

Allen escribió varias obras de teatro y radio, apareció en un episodio de la comedia The Young Ones y enseñó la técnica del monólogo.

(Télam)