Bomberos controlaron un incendio en un predio del municipio bonaerense de Almirante Brown

Un incendio en un predio judicial del municipio bonaerense de Almirante Brown fue controlado por bomberos locales, que además reportaron que no se registraron víctimas fatales.

El incendio comenzó esta tarde alrededor de las 14.30 en el predio ubicado en la intersección de las calles Manuel Araujo y Humahuaca, en la localidad de Don Orione del municipio de Almirante Brown.

Fuentes de bomberos indicaron a Télam que el fuego se encuentra "controlado" y que hasta el momento no se registraron heridos ni víctimas fatales.

También detallaron que en el lugar se encuentran trabajando una ocho unidades de bomberos de los municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora y Glew junto al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) local. (Télam)