Bomberos trabajan para sofocar incendio en una fábrica de bañeras en Pilar donde no hubo heridos

(Agrega causal del foco y no hay afectados)

Todo el personal de bomberos voluntarios de la localidad bonaerense de Pilar y de algunos de zonas aledañas se encuentran trabajando para sofocar el incendio en una fábrica de bañeras y artefactos de baños que comenzó este mediodía por un desperfecto de una máquina en el parque industrial de esa zona y no se reportaron personas heridas, informó esa dependencia y la policía bonaerense.

"Estamos todos los bomberos de este cuartel y de otras zonas trabajando en el lugar, es una fabrica de bañeras", indicó hoy a Télam personal de bomberos voluntarios de la localidad bonaerense de Pilar en referencia al incendio ocurrido este mediodía.

Se trata de la fábrica Acuaglass, que provee de artefactos y bañeras para baños, ubicada sobre la calle 8 número 887, entre la 3 y la 5, de la localidad de Fátima, en el Parque Industrial Pilar.

Según refirió al personal policial y de bomberos, el dueño de la fábrica Juan José Abennei, el foco ígneo comenzó en una máquina que, a simple vista, parece haber tenido un desperfecto técnico.

El dueño contó que al momento del incendio el personal se encontraba almorzando, sin embargo, el jefe de Bomberos móviles de Pilar, Martín Lucero, confirmó que no hay personas heridas, "sólo daños materiales al momento".

Además, se solicitó personal de peritos de bomberos en la zona. (Télam)