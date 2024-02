"Buenos Aires gótica", una propuesta artística que invita a sumergirse en el terror y el placer

Con expresiones artísticas que abordan el género gótico desde el terror, el placer y el romanticismo, el Cultural San Martín propone para febrero y marzo "Buenos Aires gótica", un ciclo que reúne un seminario sobre literatura, conversaciones especiales, películas de género y acciones visuales.

La iniciativa arranca este viernes a las 22 con un ciclo de cine de terror gótico que comenzará con la película del italiano Darío Argento "Suspira", donde una joven, interpretada por Jessica Harper, ingresa en una exclusiva academia de baile la misma noche en que asesinan a una de las alumnas.

La subdirectora del centro es Madame Blank, que brinda a la nueva alumna las comodidades y facilidades necesarias para su aprendizaje. Pero, poco a poco, una atmósfera malsana se va apoderando del lugar, y la estancia de la joven se va convirtiendo en una verdadera pesadilla.

El viernes 16 de febrero, a las 22, la cita es con "La leyenda del jinete sin cabeza", de Tim Burton, que ambientada en Norteamérica a finales del siglo XVIII, cuenta la historia de Ichabod Crane que, interpretado por Johnny Depp, se pone en la piel de un investigador de Nueva York que utiliza avanzados métodos de averiguación, es enviado al pequeño y remoto pueblo de Sleepy Hollow para descubrir qué hay de verdad en la leyenda de un jinete sin cabeza que aterroriza a los habitantes del lugar.

"Los otros", del hispano-chileno Alejandro Amenábar, se exhibirá el viernes 23 de febrero a las 22. Esta película se sitúa en los finales de la Segunda Guerra Mundial donde Grace, interpretada por Nicole Kidman, cuyo marido no ha regresado. Desde su aislado caserón victoriano de la isla de Jersey, ella educa a través de rígidas normas religiosas a sus hijos, quienes sufren una extraña enfermedad por la cual no pueden recibir directamente la luz del día. En consecuencia, los tres nuevos sirvientes que se incorporan a la vida familiar deben aprender una regla vital: la casa estará siempre en penumbras, y nunca se abrirá una puerta si no se cierra la anterior. Sin embargo, el estricto orden que Grace ha impuesto se verá desafiado por circunstancias que escapan a su control.

En tanto, el seminario literario "El delicioso horror de la novela gótica. Del castillo de Otranto a la Transilvania de Drácula", conformado por seis reuniones tendrán lugar los sábados, del 17 de febrero al 23 de marzo, a las 16, y estará a cargo de Valeria Castelló-Joubert, doctora en Letras, profesora, investigadora y traductora, informó el espacio cultural, del Ministerio de Cultura porteño.

Con entrada gratuita, la actividad se realizará en la sala 3, y comenzará el 17 de febrero, con "El castillo de Otranto, de Horace Walpole (1764), donde se abordarán los orígenes del género gótico, entre las leyendas medievales y el drama isabelino.

En la segunda reunión, el 24 del mismo mes, "El romance del bosque", de Ann Radcliffe (1791), abordará La “madre” del gótico: la Revolución francesa y su incidencia en el imaginario del terror; la escritura femenina; la relación entre la novela gótica y la historia; y el romanticismo y el gótico.

"El monje", de Matthew Lewis (1796) será el eje de la tercera reunión el 2 de marzo y se trabajará la religión en el origen del gótico, los espacios privilegiados para el terror, espacios inconsistentes; arquitectura y novela.

"Frankenstein", de Mary Shelley (1818) ocupará el centro de la escena el 9 de marzo. Allí se trabajará la ciencia en la novela gótica; las criaturas monstruosas como proyección de los terrores personales; el pensamiento ilustrado y la escritura del yo.

El 16 de marzo, los asistentes trabajarán sobre la icónica novela "Cumbres borrascosas", de Emily Brontë (1847). En el encuentro se trabajará la potencia narrativa del encierro y la endogamia; el amor como venganza y destrucción y la reunión póstuma de los amantes.

El último de los encuentros -23 de marzo- abordará "Drácula", de Bram Stoker (1897) para hablar de la obra literaria en la época de su reproductibilidad técnica y el vampiro como garante de la universalización del género gótico.

A estos encuentros le seguirán conversaciones sobre la estética gótica, luego de los tres primeros seminarios literarios dictados por Castellò-Joubert.

Constituido por una tríada conversacional, este espacio se encuentra dedicado a diversos temas que conciernen a la estética gótica. Cada una de las conversaciones se desarrollan al ser finalizadas las tres primeras reuniones del seminario literario dictado por Valeria Castellò-Joubert.

La primera de las conversaciones, “El gótico en el siglo dieciocho: sensibilidad y terror”, tendrá lugar el 17 de febrero a las 18, donde Ricardo Ibarlucía, doctor en Filosofía e investigador principal del Conicet, expone las coordenadas estéticas del surgimiento del gótico, el sentimiento de lo sublime y la relación entre terror y placer.

“El gótico femenino” será eje del segundo encuentro, el 24 de febrero a las 18, donde la escritora Esther Cross, autora de La mujer que escribió Frankenstein, conversará acerca de Mary Shelley con Valeria Castelló-Joubert.

La última de las conversaciones tendrá como tema “El gótico y el cine: una colaboración virtuosa”, el 2 de marzo a las 18. David Obarrio, crítico de cine y programador del Bafici, y Leandro Barajas, responsable de la programación de cine de El Cultural San Martín, ofrecerán pistas para la apreciación del género de terror.

En tanto, un inédito "Recital de pintura", a cargo de Lula Mari, invita del 17 de febrero al 2 de marzo, los sábados a las 19.30, a participar de una acción que propone un giro en el modo de ver la pintura. Con entrada gratuita, el recital de pintura incita al espectador a permanecer en la inmovilidad, sentado en su butaca, desacelerando el cuerpo para encontrar un cambio de registro que pueda abrirle nuevos caminos a la mirada. (Télam)