Buscan a cuatro turistas motoqueros en el Cerro Champaquí de Córdoba

Cuatro turistas de Buenos Aires que se movilizaban en motocicletas son buscados por la Policía de Córdoba luego de que ayer por la mañana salieron de la cabaña donde se alojaban con destino a recorrer un circuito del Cerro Champaquí, en el oeste provincial, y no regresaron, informó una fuente policial.

De acuerdo a los datos suministrados por una fuente policial del Departamento Calamuchita, los cuatro hombres habían llegado durante el fin de semana y se alojaron en una cabaña en Río de los Sauces, al sur de ese departamento y a unos 200 kilómetros de la capital cordobesa.

En la mañana de ayer, los turistas tomaron sus motos y, según los datos aportados a la policía por el propietario de la cabaña, avisaron que se iban a recorrer el Cerro Champaquí y que iban a regresar sobre el final de la tarde.

La fuente policial manifestó que el cabañero les había advertido que el día no era adecuado para realizar esa travesía, ya que había una persistente llovizna pero que aún en esas condiciones partieron.

Entre los primeros datos que pudo reunir la policía, se conoció que uno de los motoqueros se comunicó con su esposa alrededor de las 14 y le avisó que estaban en viaje, aunque no dio precisiones del lugar en donde se encontraban.

Al no regresar de acuerdo a lo que habían informado, el cabañero dio parte de la policía.

Esta mañana la policía preparaba un equipo de especialistas para la búsqueda en el Cerro Champaquí, el pico más alto de Córdoba con 2.790 metros que se ubica en las sierras grandes entre el Valle de Calamuchita y el Valle de Traslasierra. (Télam)