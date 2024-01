Buscan a un médico del Hospital Piñero que fue a retirar plata de un cajero y no volvió

La División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad lleva adelante la búsqueda de un médico, que ejercía una suplencia en el Hospital General de Agudos Parmenio Piñero en el barrio porteño de Flores, quien fue visto por última vez este martes por sus colegas cuando se retiró de su lugar de trabajo para ir a un cajero, pero no volvió, informó Policía de la Ciudad.

La Comisaría Vecinal 7A recibió una denuncia de parte de la Jefa de Guardia del Hospital Piñeiro por la desaparición de Solveig David Vanini Marchi, un médico suplente de 34 años que desarrolla sus actividades en el nosocomio.

El martes pasado alrededor de las 21, Marchi, que se encontraba de guardia, avisó que se dirigía al cajero automático, pero sus colegas no volvieron a verlo.

La denunciante señaló que, además, los mensajes de WhatsApp no le llegan.

"David es de tez blanca con un tatuaje como banda de capitán de equipo de fútbol en uno de sus brazos entre 3 a 4 centímetros", informó la Asociación de Médicos Municipales del Hospital Piñero en sus redes sociales.

En la investigación abierta a partir de la denuncia intervienen la División Personas Extraviadas de la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°41, que dispuso que la pesquisa quede a cargo de la división especializada de la Policía de la Ciudad, que realizaba entrecruzamientos y contactos con familiares, para dar con el médico. (Télam)