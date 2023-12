Buscan a una joven que desapareció con su hija de 3 años en Paraná

La Policía y la Justicia de Entre Ríos buscan intensamente en Paraná y localidades aledañas a una joven de 28 años que se ausentó este sábado de su domicilio junto con su hija de 3 años y no regresó, informó hoy la Unidad Fiscal de Niñas, Niños y Adolescentes, encargada de las búsquedas de personas.

Se trata de Romina Gladis Ayala (28), quien salió el sábado de su residencia habitual de la capital entrerriana junto a su hija Milagro Xiomara Acosta (3), pero no regresó ni se volvió a comunicar con sus familiares.

De acuerdo a la denuncia radicada, Ayala mide 1,60 metros de altura, es de contextura física robusta, y tiene cabellos largo color negro y ojos negros; mientras que la menor es de tez blanca y posee cabello castaños.

Asimismo, no se logró saber con exactitud cómo se vestían ambas al momento de ausentarse.

Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse a la Jefatura Departamental Paraná (0343 4209063); a la mesa de información permanente del Poder Judicial (0800 444 6372) o a la División Trata de Personas (343 6222278).

También podrán comunicarse al Comando Radioeléctrico, gratuitamente al número de teléfono de emergencias 101 o 911 o a la dependencia más cercana. (Télam)