Buscan a una niña de 14 años de la localidad bonaerense de San Martín que desapareció el lunes

La Municipalidad bonaerense de San Martin y la policía de la provincia de Buenos Aires buscan a una niña de 14 años, que fue vista por última vez el lunes pasado en la estación Tres de Febrero del Tren San Martin, informaron hoy las autoridades que intervienen en el operativo.

Se trata de Ángela Lucía Santi, que tiene 14 años y vestía una pollera de jean celeste, borcegos, top negro y una mochila negra y azul, sin celular, cuando la vieron por última vez en la estación Tres de Febrero del Tren Mitre.

La niña es de contextura delgada, ojos color verde, cabello rubio con flequillo y mide 1.60 metros de altura.

La madre de la niña Laura Longo contó al noticiero de la Televisión Pública que no hubo discusión previa, no dejó mensajes y que es la segunda vez que se ausenta del domicilio que habitan en el partido bonaerense de San Martín.

"Se había ido de casa el 21 de diciembre y la policía la encontró en Puerto Madero", relató ante el canal público.

Según la madre, "se va de casa sin razón. No sé cuál es el detonante. Ella misma se pone en peligro y no es consciente. Es una nena que está contenida. Vivimos con mi hija mayor y ella".

La niña había sido hospitalizada en el Hospital Argerich cuando se había escapado a fin de año y luego de distintos estudios concluyeron que se encontraba bien, física y mentalmente.

En caso de tener información sobre su paradero, se solicita llamar al número de emergencia 911 o al 0800 333 5500.

La denuncia fue radicada por la madre a la comisaria 8 de la localidad de San Martín. (Télam)