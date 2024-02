Buscan garantizar un Carnaval seguro, sin acoso y violencia de género en Brasil

Los ministerios de la Mujer y Turismo de Brasil lanzaron una guía con orientaciones a comercios sobre la adaptación a la ley que creó el protocolo “No es no” para combatir el acoso y violencia de género, mientras distintos organismos lanzaron la campaña "Carnaval+Seguro", en el marco del inicio del emblemático Carnaval de Río de Janeiro, donde según sondeos se incrementan las agresiones hacia mujeres.

En un lenguaje accesible, la guía informa sobre los deberes de los establecimientos comerciales en caso de acoso o violencia contra las mujeres en centros nocturnos, discotecas, espectáculos musicales, eventos deportivos, bares o restaurantes, informaron ambas carteras a través de un comunicado oficial.

Los establecimientos que cumplan con estas normas recibirán el Sello No É No-Mujer Segura y el nombre de la casa formará parte de un listado para consulta de la sociedad, que será publicado por las autoridades públicas.

La elaboración y distribución de la guía forma parte del protocolo de intenciones firmado entre los dos ministerios, en el marco de la iniciativa “Brasil sin Misoginia”, lanzada por el Ministerio de la Mujer en octubre del año pasado.

Además, en diciembre, Brasil aprobó la ley 14.786/2023 conocida como "Não é Não" (no es no), que establece un protocolo obligatorio en espacios de diversión para proteger a mujeres de abusos, alentar las denuncias y preservar eventuales pruebas.

Una encuesta reciente del Instituto Locomotiva de investigaciones reveló que en Brasil siete de cada diez mujeres (73%) temen ser acosadas sexualmente durante las celebraciones.

El sondeo, realizado en enero entre 1.500 personas, mostró que la mitad de las mujeres (50%) sufrieron agresiones en ediciones anteriores del carnaval, consignó la agencia de noticias AFP.

Durante el período de carnaval que se desarrolla hasta el 17 de febrero, los dos ministerios también publicarán una serie de mensajes a través de las redes sociales oficiales de sus Departamentos.

Además, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Prefectura de Río de Janeiro y la Secretaría de la Mujer de este distrito lanzaron la campaña “Carnaval+Seguro” que brinda información sobre derechos, canales de denuncia y dónde buscar ayuda para garantizar una fiesta libre de violencia.

Así, este año habrá puestos de atención a mujeres agredidas o que se sientan en peligro en el Sambódromo y la avenida Intendente Magalhães, además de códigos QR con información (en cuatro idiomas) sobre cómo y dónde buscar ayuda que pueden consultarse en muchos espacios públicos.

También estará disponible la línea 180 para pedir información sobre dónde buscar asistencia en cada municipio brasileño. (Télam)