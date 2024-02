Buscarán retomar las operaciones del modelo lunar japonés a mediados de febrero

Tras despertar brevemente al cargar energías y volver a funcionar, el módulo lunar japonés volvió a quedar fuera de acción pero reanudará su misión si sobrevive a las dos semanas de noche lunar, informó el jueves la agencia espacial nipona (JAXA).

El módulo no tripulado SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) alunizó en enero en un ángulo que dejó sus paneles solares apuntando al lado equivocado.

Cuando el ángulo solar cambió esta semana, volvió a cargar baterías durante dos días y realizó observaciones científicas de un cráter con su cámara espectroscópica multibanda.

"Después de completar operaciones el 30 y 31 de enero, SLIM entró en un período de reposo de dos semanas durante la larga noche lunar", indicó JAXA en la red social X.

"Aunque SLIM no fue diseñado para las rigurosas noches lunares, prevemos intentar operarlo de nuevo a mediados de febrero, cuando el Sol vuelva a alumbrar sus células solares", agregó.

A la vez, dijeron que SLIM pudo "completar exitosamente sus observaciones (…) como estaba planeado" con su cámara y podría estudiar más zonas de las que se esperaba.

La agencia espacial posteó el jueves una foto en blanco y negro de la superficie rocosa tomada por el módulo que alunizó el 20 de enero dentro de la zona prevista.

Eso fue un logro para el programa espacial japonés tras una serie de fracasos recientes, y convirtieron al país en el quinto en lograr un "alunizaje suave" después de Estados Unidos, la Unión Soviética, China e India.

Pero en su descenso, la nave sufrió problemas de motor y terminó de costado, con lo cual los paneles solares quedaron apuntando al oeste y no hacia arriba. (Télam)