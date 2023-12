Calles y rutas anegadas por intensas lluvias en ciudad de Santa Fe y alrededores

Las intensas lluvias registradas desde la madrugada en la región central de la provincia de Santa Fe provocaron el anegamiento de algunos sectores de ruta nacional 19 y en calles de la capital provincial, por lo que las cuadrillas municipales trabajaban en la limpieza de bocas de tormenta, informaron voceros del municipio local.

Por otra parte, el intendente Juan Pablo Poletti dijo en conferencia de prensa que no se modificó el número de 64 evacuados en la ciudad a causa de la crecida que experimentó en las últimas semanas el río Paraná, en ese caso en el sector conocido como La Vuelta del Paraguayo.

De acuerdo al municipio, la máxima cantidad de lluvia se registró en la zona norte de la ciudad, con 42 milímetros en Los Polígonos, mientras que en el centro precipitaron 18 milímetros.

En cuanto a la ruta 19, que atraviesa la provincia desde la ciudad de Santo Tomé hasta el límite con Córdoba, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó que había agua sobre la calzada en los accesos a las localidades de San Agustín y Franck, por lo que se solicitó circular con precaución.

Hasta media mañana se recibieron en el Sistema de Atención Ciudadana 11 reclamos, en su mayoría por anegamiento de calles, ramas o árboles caídos o en riesgo, y por obstrucción de bocas de tormenta.

En lo que refiere al servicio de colectivos, el panorama era casi normal, ya que solo se reportó que los vehículos de la Línea 11 no podían ingresar a la zona de Punta Norte, mientras que luego de algunos inconvenientes por anegamientos en el recorrido de la Línea 16 la situación se había solucionado.

Respecto de los evacuados por la crecida del Paraná, Poletti dijo en Casa de Gobierno que continúan siendo 64 y que "no se han sumado" otros por las lluvias de hoy.

"Pero estamos expectantes y siguiendo minuto a minuto la situación de La Vuelta del Paraguayo, y estamos bombeando constantemente esa zona por que se bloquea el camino por pequeñas filtraciones de la defensa, que se han complicando el domingo a la madrugada por el viento", indicó el funcionario. (Télam)